Procházka Stockholmem

Stockholm je právem nazýván Benátkami Severu. Leží na jezeře Mälaren, v místě, kde se spojuje s Baltským mořem. Stejně jako jsou Benátky klenotem Itálie, je Stockholm jedním z drahokamů na diadémů švédských památek. Ve městě jsou desítky mostů a můstků, malebné uličky, staré domky a náměstí. A kde s procházkou začít?



Návštěvníci všech měst míří vždycky k radnici. Ani švédská metropole není výjimkou. Na první pohled vás upoutá vysoká věž. Kdo se na to cítí, může vyšplhat až na její vrchol, těsně pod tři pozlacené korunky. Schodiště se směrem nahoru stále zužuje, a tak pokud trpíte klaustrofobií, zůstaňte raději dole. Cestu na věž by si také měli rozmyslet ti, kdo mají strach z výšek. Pohled na město ze 106 metrů vysoké věže by jim nemusel udělat dobře.

Těm, kteří se nahoru vypraví, se zase nebude chtít zpět. Výhled je skutečně úchvatný a fotografie z radniční věže zdobí jistě album každého návštěvníka. Je možné prohlédnout si interiéry radnice (Stadshuset), postavené v roce 1923. Nachází se zde Zlatý sál a Modrá hala, kde jsou každý rok udělovány Nobelovy ceny. Ovšem kromě Nobelovy ceny za mír – ta se předává v Oslu.



I ve Stockholmu láká turisty pravidelná slavnostní výměna stráží. Proto se u Královského paláce tísní každý den v poledne davy lidí. Nejprve prochází slavnostní orchestr, pak napochodují stráže. Stát celou hodinu na špičkách a pozorovat v podstatě nudný ceremoniál ale málokdo vydrží.

Odtud se můžete vydat rovnou do staré části Stockholmu – čtvrti Gamla Stan. Půjdete, jak jinak, přes most. Obvyklým cílem zahraničních návštěvníků je Královský palác. Byl postaven v roce 1690. K hlavní budově přiléhají čtyři postranní křídla. V polovině 18. století byl zámek kvůli požáru zrenovován, dnes má 608 místností. Královská rodina, která je ve Švédsku velmi oblíbená, tu ale nebydlí. Král Carl XVI. Gustav žije s manželkou a dcerami (pokud zrovna nejsou na studiích v cizině) v Drottingholmském paláci na ostrově Lovön.

Kousek od zámeckého nádvoří se nachází pětilodní kostel Storkyrkan. Od 15. století jsou zde korunováni švédští králové. První zprávy o kostelu pocházejí z roku 1279 a stavba se tím řadí mezi nejstarší ve městě. Pokud zajdete dovnitř, můžete si všimnout dřevěné sochy sv. Jiří s drakem. Možná také potkáte svatební průvod, katedrála totiž stále slouží i tomuto účelu.



Od kostela se malou uličkou dostanete na náměstí Stortorget (Starý trh). Někdo si možná všimne dvou kamenů, které připomínají tzv. „stockholmské krveprolití“. V roce 1520 tu panovník Kristián II. nechal kvůli povstání popravit 82 lidí. Dnes už tuto hrůzyplnou událost nic nepřipomíná. Náměstí je obklopeno měšťanskými domky, které shlížejí na starou kašnu, obchůdky se suvenýry a utrmácené turisty.

Každý si také jistě všimne výrazné věže, která náleží německému kostelu (Tyska kyrkan). Dnes poutá pohledy turistů, dříve se podle ní orientovali námořníci. Je vysoká 92 metrů a skrývá se v ní zvonkohra.

Kdo se ve spleti uliček starého města nezamotá a odolá i lákadlům v obchodech se suvenýry, může vyrazit třeba směrem k parlamentu (Riksdagshuset), který v roce 1905 ho postavil architekt Johansson. Pak vás čeká promenáda po třídě Drottninggatan, která je lemována nejrůznějšími ochody a restauracemi. Říká se, že z části je její povrch pokryt speciální hmotou, na které se nemůže tvořit náledí. Pokud zavítáte do Stockholmu v nejbližších dnech, možná se o tom už bude moci přesvědčit.



Nejčastějším cílem návštěvníků je Skanzen. Po zaplacení vstupného 50,- SEK se otevře starý svět. Jsou zde k vidění historické domky (prý jich je 150) vybavené dobovým nábytkem a ukázkami někdejších řemesel. Skanzen je otevřen po celý rok, ale některé budovy jsou v zimním období otevřeny jen do 15 hodin. Zvláště děti jistě ocení výběhy se zvířaty a dospělí si možná konečně ujasní rozdíl mezi sobem a losem. Skanzen, který je nejstarší na světě, založil v roce 1891 Artur Hazelius.

Tato ulice vede na náměstí Sergels Torg, kde stojí moderní kulturní dům. Proti němu se vypíná skleněný obelisk. Na jeho estetické kvality si jistě každý udělá svůj názor. Zajímavé je, že v budově kulturního domu sídlil v letech 1971-83 švédský parlament. Dnes je zde multikulturní centrum – místo pro koncerty, výstavy, divadelní představení atd.

Dále může vaše cesta vést po třídě Hamngatan až k malému zálivu. Podél vody je příjemná procházka, u břehu kotví staré loďky, které jako by pocházely z jiných časů. Kousek odtud je poloostrov, kde se nachází největší městský park Djurgården. Tady se dá strávit klidně celé odpoledne. Záleží na každém, co si vybere.

Nedaleko stojí krásná budova Severského muzea (Nordiska Museet), postavená v roce 1900. Expozice mapuje švédskou historii za posledních 500 let. Dalším velkým lákadlem je pár minut vzdálené muzeum lodi Vasa (Vasamuseet). Historie lodi je fascinující – přes 300 let ležela ukryta na dně moře a dnes ji ve stejné podobě můžeme obdivovat v muzeu. Královská válečná loď Vasa se potopila krátce po svém prvním vyplutí v roce 1628. V roce 1961 ji nalezl Anders Franzén, loď byla vyzdvižena z moře a následovalo 30 let pečlivé práce restaurátorů. Vstupné do muzea se pohybuje okolo 50,- SEK, skupinové slevy jsou možné nejméně pro 15 osob.



Průměrné teploty v lednu jsou 2 stupně Celsia, v červnu bývá okolo 18 stupňů Celsia. Teď na podzim to asi bude „něco mezi“. Možná na vás čeká pěkná zima… Ale především nádherné město. Skutečná kráska na vodě…