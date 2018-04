Procházka po Washingtonu

A jak vlastně Washington, D.C., přišel ke svému jménu? Přídomek D.C. skrývá slova District of Columbia a toto pojmenování vzdává čest Kryštofu Kolumbovi. Město se nachází na hranicích Virginie a Marylandu a právě tuto oblast vybral George Washington roku 1790 pro výstavbu nového sídelního města. Uvnitř vybraného území se tehdy nacházela jeho plantáž Mount Vernon. Washington není dodnes spolkovým státem a v Kongresu ho proto nezastupují volení poslanci a senátoři.



Během dne je centrum Washingtonu plné lidí. Po setmění je tu ale najednou téměř prázdno. Lidé odejdou z úřadů a kanceláří domů, většinou jedou na předměstí, která už leží ve státech Maryland a Virginie. Jakýmsi dělítkem je dálniční okruh Beltway. To, co se děje za touto pomyslnou hranicí, už pravého Washingtoňana příliš nezajímá. Z pohledu obyvatel New Yorku jsou většinou místní lidmi z maloměsta. O známém „tavícím kotli“, který vidíte a pocítíte v ulicích New Yorku, se v americké metropoli také nedá mluvit.



Ale zase tak nehostinné to ve Washingtonu není. Stačí třeba večer vyrazit do Georgetownu.. Dýchne tu na vás tak trochu evropská atmosféra. Tato čtvrť bývala kdysi překladištěm tabáku a dodnes má jakýsi koloniální půvab. Protéká tu starý kanál Chesapeake and Ohio Canal, podél něhož se dají podnikat příjemné procházky. Ale pokud chcete trochu pohybu a života, vraťte se na Thomas Jefferson Street. Budete míjet řadu krámků a hospůdek. Také jsou tu knihkupectví, kde si můžete v klidu číst vystavené knížky a třeba u toho i popíjet kávu.

V Georgetownu se nachází i nejstarší dům v celém městě. Jde o Old Stone House, který byl postaven v roce 1766. V porovnání s našimi rotundami působí tento letopočet takřka směšně, ale Američané jsou na cokoli staršího velice hrdí. V Georgetownu je soustředěno asi nejvíce klubů, hospod a restaurací z celého města. Když zajdete třeba do pizzerie Uno, můžete si sednout ke stolu, nad kterým se skví cedulka „Best Table in Town“. A kdo by si u takového stolu nepochutnal?



K Georgetownu by se dala přirovnat čtvrť Dupont Circle. Je jakoby méně „usedlá“ a formální. Také tu najdeme spoustu hospod, barů a klubů. Je tu soustředěna nejrozsáhlejší komunita homosexuálů ve Washingtonu a širokém okolí. Další pestrou čtvrtí je Adams Morgan. Jsou tu restaurace čínské, thajské, indické, řecké a mnohé další, stačí si jen vybrat. Žije tu poměrně početná hispánská komunita a atmosféra je trochu živější, než na jakou je běžný turista zvyklý. Více nebezpečné je to v nedaleké čtvrti Mount Pleasant, kde se občas i střílí. Pro větší dobrodruhy mohou být velmi zajímavé festivaly, které se tu konají. Představují se na nich nejrůznější kultury a pro ty, kteří chtějí stále poznávat něco nového, je to určitě neobyčejná zkušenost.



K nákupům můžete samozřejmě využít supermarkety a nákupní mally v okrajových čtvrtích. Pokud si chce někdo nakoupit v luxusním stylu, může zajít do Union Station. Staré nádraží bylo postaveno v pompézním stylu v 19.století. Dlouho chátralo, až bylo roku 1988 zrestaurováno a proměno v nákupní pasáž.

Pokud se v oblasti zdržíte delší dobu, určitě stojí za to udělat si výlet do okolí. Lákavé je například staré městečko Alexandria, nebo plantáž Mont Vernon, kterou, jak již bylo řečeno, vlastnil George Washington. Krásným zážitkem je i sama okolní krajina. Je totiž trochu překvapivě velmi podobná té české.