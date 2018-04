Procházka po Moravském krasu

Kvetoucí vápenec - neodolatelná vábnička na poetické turisty - nás vyláká do Moravského krasu. K víkendovému pobytu zvolíme Jedovnici s četnými ubytovacími kapacitami a v doporučené "osmičce" opíšeme během víkendu dva okruhy. První povede z Jedovnice na sever přes Punkevní jeskyně a propast Macochu, k muzeu ve Vilémovicích a zpět do Jedovnice. Druhý okruh pak vede přes přírodní park Rakovecké údolí, okolo několika památníků a větrného mlýna zpět do Jedovnice.