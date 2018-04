Procházka Českým Krumlovem

Procházka městem

Do středu města vedou cesty ze všech světových stran. Po Praze druhý nejzachovalejší historický městský celek v Čechách představuje sedm století životního úsilí čtyř šlechtických rodů Vítkovců, Rožmberků, Eggenberků a Schwarzenberků.

Pro naši procházku vybereme přístup od Jelení zahrady, bývalé obory, v níž se kdysi v těsné blízkosti zámku chovala lovná zvěř. Podél potoka dojdeme k Vltavě. Mineme pozoruhodnou stavbu Plášťového mostu, který se neklene nad řekou, nýbrž pouze spojuje horní část zámku se zámeckou zahradou. Po lávce, z níž je krásný výhled na mohutný jez, kde se to v teplejších dnech hemží vodáky, přejdeme do historického Vnitřního Města. Po můstku nad bývalým mlýnským náhonem se dostaneme do Široké ulice, kde se kdysi konávaly výroční trhy. Právě tady najdeme mezi nádhernými starobylými domy i bývalý městský pivovar, v němž sídlí Mezinárodní kulturní centrum Egona Schieleho.

K nejstarším obývaným částem města patří Rybářská ulice s několika starobylými budovami, v niž bydlívali řemeslníci. Po mírném vršku pak vystoupáme ke kostelu sv. Víta, který tvoří vedle zámeckého komplexu další dominantu města. Horní ulicí pak pokračujeme k jezuitské koleji (dnes hotel Růže) a jezuitskému semináři z poloviny 17. století, kde sídlí Okresní vlastivědné muzeum.

Horní ulice nás zavede na čtvercové náměstí Svornosti, kterému dominuje radnice z roku 1580 a mariánský morový sloup s kašnou. Několika malebnými uličkami dojdeme až k řece na Parkán, kde z mnoha domů s malými zahrádkami dýchají dávná staletí. Vnitřní Město s Latránem spojuje Lazebnický most, za nímž se cesta rozděluje. Po zámeckých schodech dojdeme na první zámecké nádvoří k hradní věži s vyhlídkou a dál na zámek a do jeho zahrad. Druhá trasa vede k Novému Městu, kde najdeme panský pivovar, rožmberskou zbrojnici a můžeme pokračovat až ke klášterním komplexům a parku Tramín.

Zámek Český Krumlov

O kráse Krumlova se každý návštěvník může přesvědčit pohledem ze zámecké věže. Krumlovský zámek je po Pražském hradě jedním z největších a nejnavštěvovanějších palácových komplexů ve střední Evropě. Úžasný pohled na starobylé město se vám rozevře ze zámecké věže. Naopak ponoříte-li se dolů do Václavských gotických sklepů na čtvrtém nádvoří, překvapí vás tu Mezinárodní galerie keramické tvorby s díly soudobých umělců.

Za zmínku stojí též věhlasný maškarní sál s malbami z roku 1748, zachycující scény a charakteristické postavy z italských a francouzských commedií dell'arte, kde se často konají koncerty. Naopak nad existencí letních divadelních představení v zámecké zahradě visí velký otazník, neboť otáčivé jeviště na historické půdě nezapadá do koncepce chráněných památek UNESCO.

Zámecké barokní divadlo

Zámecké barokní divadlo, založené Janem Kristiánem Eggenberkem v osmdesátých letech 17. století, patří ke světovým unikátům. Když v 19. století Schwarzenberkové přesídlili z Krumlova na Hlubokou, přestalo se v něm hrát a sál upadl v zapomnění, zatímco ostatní známá barokní divadla na světě podléhala módním trendům a nejrůznějším rekonstrukcím. Krumlovské divadlo je zachováno v podobě z roku 1767. Mají tu nejstarší prkenné jeviště na světě, deset kompletních scén, staré rekvizity, historické kostýmy i jejich návrhy.

Okresní vlastivědné muzeum

Muzeum sídlí v Horní ulici v barokní budově bývalého jezuitského semináře založeného v polovině 17. století. Ve svých sbírkách dokumentuje historický vývoj a přírodní podmínky Českokrumlovska od pravěku až do současnosti. Z vystavených předmětů je nejpozoruhodnější kolekce gotických soch a středověkých deskových obrazů.

Galerie Egona Schieleho

Jedinečná galerie, kde se vedle stálé expozice jednoho z nejtalentovanějších výtvarníků 20. století, Schieleho, střídají obrazy dalších vynikajících umělců (bylo zde např. i šedesát grafik Pabla Picassa atd.), sídlí pod náměstím v krásné budově bývalého pivovaru z roku 1578. Od zdejších malířů se mladičký Vídeňan Schiele lišil tím, že nekreslil přirozenou dominantu Krumlova, tedy zámeckou věž, ale zobrazoval pitoreskní uličky starého centra, jimž ve své fantazii měnil půdorys a pohrával si s jednotlivými domečky i s tokem Vltavy. Do rodiště své matky se Schiele "vrátil" osmdesát let poté, co ho krumlovští radní v roce 1911 z města vyhnali pro podezření z nemravnosti, když si nechával sedět modelem mladé dívky.

Projížďka po Vltavě

Třikrát se Vltava obrací, aby obtekla centrum města a po zhruba kilometrovém oblouku se vrátila takřka na stejné místo. A právě díky svému meandru nabízí řeka neobvyklý zážitek: projížďku na lodích či raftech přes dva jezy, přičemž na konci plavby se ocitnete třicet metrů od místa, z něhož jste vypluli totiž v Myší díře. Je to uzoučký kanál pod kamenným Horním mostem v průrvě mezi starobylou zástavbou, kde se horní a dolní řečiště Vltavy téměř dotýkají. Se službou lodivoda, kterou nabízí půjčovna lodí přímo v Myší díře, zvládnete trasu bez obtíží. Kdo má chuť, může se nechat unášet proudem i za Krumlov ke Zlaté koruně, věhlasnému klášteru z dob Přemyslovců.

Cikánská jizba

Zatímco mnohde jinde se turisté romským hospodám raději obloukem vyhýbají, na halušky do krumlovské Cikánské jizby v Dlouhé ulici chodí rádi i cizinci. Při každoročních Slavnostech pětilisté růže je to právě romská muzika, která drží zábavu až do rána. A stojí za to připomenout, že o perfektní čistotu historického centra se ke spokojenosti všech stará už léta chválená romská Dumkova úklidová firma.