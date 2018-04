Proč žít pod mostem a nenadávat Tatarům

Proč nenadávat Tatarům

Rusové kupříkladu kategoricky odmítají mít cokoliv společného s tzv. ruským vejcem a příslušnost k ruskému kolu jsou ochotni připustit pouze v případě, že toto kolo je velké, a pokud možno v Londýně.

Nepopírají však existenci ruské rulety a není těžké doložit, že "zima jako v Rusku" je vskutku krutá. Vloni jsem se vracel v Moskvě se známou z divadla a byla zima tak strašná, že mi zamrzla závěrka fotoaparátu Nikon (pro nefotografy: opravdu strašná zima), a dívka pravila, že už nikdy na Racka nepůjde a že asi zmrzne, což bylo možné, neboť si zapomněla liščí kožich v autě.

Já jí chtěl v duchu známého rčení "co Čech, to gentleman" půjčit kabát, ale ona na mne pohlédla strašlivým pohledem a řekla: "U nás v Rusku platí: raději zmrznout než vypadat blbě." Z čehož plyne, že na slovním spojení "nafintěný jako ruská bárišňa" vlastně něco je.

Méně jednoznačné je spřízněné sousloví "zima jako na Sibiři", neboť v létě je na Sibiři hrozné horko.

Po návštěvě Krymu jsem přestal užívat nadávku "ty Tatare", neboť Tataři jsou prostě milí.

Španělská, nebo řecká vesnice?

"Žlutý jako Číňan" je zjevný nesmysl, neboť jsem v Číně nikoho žlutého neviděl. Žlutý je však zelený čaj. "Rudý jako indián" ve mně též vyvolává pochybnosti, ale je pravda, že černoši bývají černí.

Podezřelé je tvrzení, že něco je pro někoho "španělská vesnice" neboť v anglickém překladu to samé zní "it's Greek to me", tedy "je mi to nějaké řecké".

Moje zkušenosti z různých koutů světa nezpochybnitelně potvrzují, že spojení pít jako Dán má opravdu kořeny v hluboké znalosti problematiky, ale žádného francouzského "žabožrouta" jsem dosud na vlastní oči žábu chytat neviděl.

Mevídek nemusí být vždy 'mazlivý'

Mylné je též sousloví "mazlivý jako medvídek", neboť jednou jsem spal v Kanadě ve stanu a lovecký salám jsem nechal v batohu, místo abych ho vytáhl na strom, a můj strýc, který v té zemi žije již dlouho, mi poté udělal přednášku o tom, že mé návštěvy partyzánů na Kavkaze jsou dětskou hrou v porovnání s ignorováním protimedvědích opatření v divočině Skalistých hor.

V horách Afghánistánu jsem vyvrátil sousloví "dřít jako kůň", neboť kůň je zvíře vychytralé, které se nikdy příliš nepředře. Dodnes jednoho konkrétního koně v Afghánistánu podezřívám, že se mnou upadl naschvál, aby mi navždy pokazil vztah ke koním, ač jeho majitel tvrdil, že se jen špatně vyspal.

Avšak "tvrdohlavý jako mezek" platí, neboť když se mezek nechce hnout, nehne se, a když jsme u jezdectví, mohu potvrdit platnost spojení "chytrý jako liška". Vloni v Británii jsem se účastnil na koni honu na lišku, jenže veškeré lišky k zármutku několika milých aristokratů utekly, dávajíce tak najevo svoji chytrost.

Bylo by zajímavé ověřit sousloví "mít hlad jako tygr". Jen nevím jak.