Proč vymřeli dinosauři? Prohráli s ptáky a savci

Podle této převládající teorie se dinosauři nedokázali přizpůsobit novým životním podmínkám po pádu asteroidu na Zemi před asi 65 miliony let. Vzhledem k tomu, že vyhynuli, otevřelo se pole pro vývoj savců a ptáků.

Penny a Phillips v článku v měsíčníku Trends in Ecology and Evolution nezpochybňují pád vesmírného tělesa na Zemi, ale všimli si, že nikdo zatím nedal nezvratný důkaz, že právě to bylo příčinou smrti živočišného druhu.

Podle nich platí, že za vyhynutí dinosaurů může přirozený evoluční proces. Nebylo to tak, že asteroid změnil podmínky, které pak využili savci, ale naopak tak, že savci a ptáci začali nad dinosaury v konkurenci o zdroje obživy vítězit.

Jistou podporu pro své závěry mají v nálezech kosterních zbytků, nicméně uznávají, že jich není dost, aby mohli učinit jednoznačné závěry. Na druhé straně je jich dost, aby mohli říci, že protiřečí obecně přijímané teorii o zániku dinosaurů jen vlivem pádu asteroidu.