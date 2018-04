Proč útočí žraloci v Šarm aš-Šajchu? Vědci tápou, Egypt podezřívá Mosad

Záhada i pro odborníky

Zatím je to záhada i pro experty, kteří chování žraloků léta zkoumají. Ačkoli do oblasti Šarm aš-Šajchu míří ročně na tři miliony turistů z celého světa, úmrtí v důsledku útoku žraloka v tomto letovisku zaznamenali až do minulého týdne jen jednou v roce 2004. Poslední úmrtí v Egyptě po útoku žraloka nastalo v Marsa Alam v roce 2009.

U nových případů je netypický především opakovaný útok tohoto predátora na jednom místě nedaleko pobřeží. Žralok dlouhoploutvý, jak ho znalci identifikovali, zaútočil u břehů oblíbeného egyptského letoviska minulý týden hned několikrát. Při izolovaných útocích byli postupně zraněni tři ruští a jeden ukrajinský turista. Žralok jim potrhal končetiny, všichni ale přežili. Smrtící útok na sedmdesátiletou Němku tuto neděli ale vyvolal mezi rekreanty paniku. Úřady zakázaly koupání v oblasti prozatím na 48 hodin a egyptská vláda pozvala na místo mezinárodní odborníky, aby pomohli zabíjejícího žraloka najít.

"Za dlouhá léta, kdy jsem se věnoval výzkumu žraloků, jsem ještě nikdy nezažil, aby nějaký žralok pokousal více než jednoho člověka," uvedl Samuel Gruber z Výzkumné biologické stanice Bimini v Miami na Floridě pro agenturu Reuters. "Vypadá to téměř jako scénář z Čelistí," dodal.

"Opakovaný útok žraloka je trochu neobvyklý," řekl pro iDNES.cz známý český potápěč a znalec žraloků Steve Lichtag. Zároveň ale vysvětlil, že podobné věci se v přírodě běžně stávají. "Samozřejmě se v divoké přírodě najdou jedinci, kteří se nechovají standardně nebo mají nějaký problém, třeba se sháněním potravy. To je prostě příroda," vysvětlil Lichtag s tím, že by bylo chybou, kdyby tyto incidenty rozpoutaly hysterii a vybíjení žraloků. Tak se to děje třeba v Jižní Africe, kde se vybíjejí žraloci ve velkém a padají i chráněné druhy.

Žraloky mohl přilákat mrtvý dobytek v moři

útoky na lidi "Je velmi výjimečné, aby žraloci napadli potápěče. Pokud zaútočí, tak se k útoku chystají obvykle dlouho a vybírají si spíše jednoduchou kořist. Cílem se tak spíše stanou šnorchlující turisté, kteří se 'placatí' ve vodě. Potápěči se pohybují pomalu a klidně a pokud se se žralokem setkají, mají možnost zareagovat a případné nebezpečí odvrátit. Žralok běžně neútočí, pokud by bylo nejhůř, můžete mu dát i pěstí mezi oči," říká Steve Lichtag.

"Pět útoků za týden, to je velmi zvláštní," míní Rolf Schmid, manažer Sinajského potápěčského centra. "Oblast, kde žraloci zaútočili, je mělčina zvaná Middle Garden (Prostřední zahrada) severně od zálivu Naama Bay, kde se žraloci za posledních 10 až 15 let vůbec neukázali," upřesnil.

Rolf Schmid se přiklání k vysvětlení některých znalců, kteří se domnívají, že útoky rámcově souvisí s muslimským svátkem Íd al-adhá neboli Svátkem obětí. Ten letos připadl na 16. listopadu. Při příležitosti svátku vezly lodě z Austrálie do Egypta větší množství koz a ovcí, z nichž jich hodně na palubě uhynulo. Námořníci údajně naházeli mrtvé kusy do moře, což přilákalo různé predátory včetně žraloků.

"Pokud se to tak stalo, nejenže by to žraloky přilákalo, ale oni by se tak naučili žrát savce, kteří se běžně v moři nevyskytují," upozorňuje český expert na žraloky Steve Lichtag. Zároveň připomíná, že když se svým týmem natáčel v Jižní Africe dokument o žralocích, měli od úřadů striktně zakázáno používat jakoukoli návnadu, která do moře nepatří. "V žádném případě jsme nesměli používat maso a krev z jatek, na to si totiž žraloci rychle zvyknou."

Narušení rovnováhy v přírodě nebo pikle Mosadu

Mnozí odborníci se domnívají, že příčinou agresivních útoků žraloků u Šarm aš Šajchu může být i nedostatek potravy v přirozeném prostředí, protože v tamních vodách rybáři nekontrolovaně loví. "V důsledku nadměrného rybolovu rapidně ubývá třeba tuňáků, což může mít určitě dopad na chování žraloků," míní Muhammad Gasser, potápěčský instruktor z centra CFun Divers.

Někteří egyptští politici se dokonce domnívají, že za útoky žraloků stojí izraelská zpravodajská služba Mosad, jejímž cílem prý je poškození cestovního ruchu v Egyptě. "To, že útočícího žraloka nasadil do moře Mosad, jak se říká, není možné vyloučit. Potřebujeme ale čas, abychom tuto domněnku potvrdili," řekl guvernér Jižního Sinaje Muhammad Abdel Fadil Shousa pro egyptský server egynews.net a citovala ho i agentura Reuters.

Záchrana cestovního ruchu v Egyptě za každou cenu?

útočící žraloci v šarm aš-šajchu Žralok dlouhoploutvý (Carcharhinus longimanus) je velký žralok (až 4 m dlouhý) vyskytující se v mořích a oceánech subtropického a tropického pásu. Upřednostňuje hluboké vody, ale občas navštěvuje i vody pobřežní. Je považován za jednoho z nejagresivnější žraloků ve vztahu k člověku, za druhé světové války mu padlo za oběť mnoho trosečníků. Od ostatních žraloků ho lze snadno odlišit podle dlouhých prsních ploutví. Žralok Mako (Isurus oxyrinchus) dorůstá délky až 3,2 metry a je také považovaný za člověku nebezpečného. Tento žralok patří k ohroženým druhům. Zdroj: Wikipedie.cz

Je pochopitelné, že Egypt má velké obavy, že útoky žraloků poškodí cestovní ruch v zemi. Ten je totiž jedním z hlavních příjmů egyptské ekonomiky.

Už nyní mnohé britské cestovní kanceláře ruší nasmlouvané fakultativní výlety za potápěním či plavby na lodích v oblasti Šarm aš Šajchu. Klesá i zájem turistů o dovolenou v tomto regionu.

Proto po prvních útocích žraloků minulý týden úřady rychle oznámily, že lovci chytili a zabili dva žraloky, kteří na lidi útočili. Jedním z nich byl prý žralok dlouhoploutvý a druhým žralok mako. Rudé moře je opět bezpečné, ujišťovaly úřady tisíce turistů.

Po nedělní tragédii se však potvrdily obavy Organizace pro ochranu přírody v Hurghadě (HEPCA), která od počátku varovala, že lovci zabili nesprávné žraloky a skuteční útočníci dál volně plavou v moři. Odvolávala se na to, že v žaludcích dopadených dravců nebyly lidské ostatky.

O tom, zda úřady skutečně věřily, že dopadly "správné" žraloky, či za jejich oznámením byla právě snaha nepoškodit dlouhodobě cestovní ruch v regionu, se dá zatím jen spekulovat.

Češi v Šarm aš-Šajchu

Egypt je také jednou z předních dovolenkových destinací českých turistů, letos jich tam zamířilo na 150 tisíc. Do Šarm aš-Šajchu pravidelně létá jeden charter týdně, v oblasti tak nyní pobývá asi 150 Čechů, informoval Tomio Okamura, viceprezident a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Útoky žraloků vyvolávají mezi turisty obavy. Pokud by Egypt či Česká republika vyhlásily stav nebezpečí života nebo nouze v dané oblasti, cestovní kanceláře by musely klientům nabídnout náhradní zájezd do jiné lokality. Na vyplacení peněz za zrušení zájezdu kvůli žralokům nevzniká žádný speciální nárok.