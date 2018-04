Proč to u nás nejde a v Německu ano? Krušné hory na běžkách

Krušnohorská magistrála - na české straně jen na mapě

Běžecké lyžování v Krušných horách nemá chybu, pokud nesněží a projeté stopy vydrží od minulého víkendu. V případě vydatné sněhové nadílky během týdne se ale můžete klidně dostat do pasti a o vysněných strojově upravených tratích si pak necháte jenom zdát.

Zvláště pak, pokud byste chtěli podnikat delší hřebenové přejezdy přes celé pohoří po tzv. Krušnohorské lyžařské magistrále, která na mnoha úsecích existuje pouze na mapách a v terénu jenom tehdy, pokud si ji turisté sami vyšlapou.

V pracovní dny bývá běžkařů v Krušných horách poskrovnu a na strojovou úpravu stop se můžete spolehnout pouze v okolí známých lyžařských středisek.

Jiná je situace na německé straně pohoří, kde se dlouhé kilometry lyžařských tras upravují každý den nehledě na množství sněhové nadílky.

Krušné hory jsou zimním sportovním zázemím celého Saska, což se odráží nejenom na podstatně vyšší návštěvnosti, ale také kvalitou fungujících služeb pro lyžaře-běžkaře. Přesvědčit se o tom můžete například v západní části pohoří mezi městy Johanngeorgenstadt a Klingenthal. Snadno dosažitelná je tato oblast i z našeho území, konkrétně z Perninku nebo z Horní Blatné.

Česká část Krušnohorské lyžařské magistrály v únoru 2009. Podívejte se pro srovnání na snímek z německé části Krušných hor - dole v článku

Z Perninku směrem na západ

Železniční stanice Pernink na trati Karlovy Vary - Potůčky je ideálním východiskem pro lyžařskou turistiku v západní části Krušných hor. Leží přímo na hřebeni ve výšce 915 m, takže stačí nasadit lyže a vydat se buď na jednu nebo druhou stranu.

Směrem na západ vede trasa Krušnohorské lyžařské magistrály do osady Jelení, kde se lze napojit na běžecké okruhy z Nových Hamrů nebo z Nejdku. Také se dá pokračovat po pláních do Bublavy a Kraslic, avšak na stopu se za Jelením už nelze spolehnout. Pokud však přejdete do Německa, hřebenový přejezd do Kraslic v pohodě zvládnete.

Železniční stanice v Perninku

Na systém německých tras se napojíte po 7 km u přístřešku pod vrchem Korce (981 m), kde je hraniční přechod pro turisty. Němci tudy každý den protahují okruh se závlekem do osady Jelení, která je zvláště díky místní hospodě oblíbeným cílem německých běžkařů. Ti se odtud vracejí buď po stejné cestě přes Korce anebo druhým, západnějším hraničním přechodem Jelení - Wildenthal.

Nechcete-li ztrácet výšku ani utrácet čas či peníze v Jelení, vydejte se hned pod vrchem Korce do Německa na trojproudou běžkařskou "dálnici", na níž to jede jako po másle.

Trasa kopíruje hraniční milníky a pozvolna sjíždí k turistické chatě Henneberg, kde si lze udělat krátkou přestávku. V létě se odtud chodí k vyhlídce na přírodní rezervaci Kleiner Kranichsee. Jedná se o rašeliniště vrchovištního typu, jež zasahuje pod názvem Malé jeřábí jezero i na naše území.

Chata Henneberg

Německý luxus

Velmi hustá síť německých tras má poněkud zmatené značení, takže je dobré mít mapu. Každopádně, pokud se budete držet stále doleva ke státní hranici, pojedete pořád po hřebenovce v nejvyšších polohách a nemůžete zabloudit. Nabízí se samozřejmě i varianty několikerých okruhů s návratem do osady Jelení či sjezdem do města Johanngeorgenstadt, kde lze snadno přejít přes hraniční přechod do českých Potůčků na vlak.

Po státní hranici směrem do Klingenthalu Lyžařská trasa u chaty Henneberg

Běžkování v německých stopách je skutečně luxusní, kilometry nabíhají jeden za druhým. Oproti našim končinám tu jezdí například mnohem více dětí. Pokud si chcete tohoto luxusu co nejvíce užít, vydejte se podél státní hranice na západ do Klingenthalu. Trasa se příjemně vlní, chvíli mírně klesá, pak zase stoupá vzhůru. Na chvíli se dotkne státní hranice a pak zase odbočí na německé území.

Zhruba 2 km za Weitersglashűtte někdy odbočuje prošlapaná stopa po staré vozové cestě vlevo přes hranici do Rolavy a dále do obce Přebuz, kam Němci s oblibou jezdí do restaurace a zase se vracejí zpět. Vy však zůstaňte na návštěvě u našich západních sousedů a pokračujte po hřebenové magistrále přes další rašeliniště Grosser Kranichsee (Velké jeřábí jezero).

Německá část Krušnohorské lyžařské magistrály v únoru 2009. Srovnejte s horním snímkem z české části Krušných hor

Sjezd do Bublavy

Naprosto pohodových 20 kilometrů po německém území vás nakonec dovede k místu, kde vlevo odbočuje stopa traverzem vrchu Kamenáč (936 m) do Bublavy. Poznáte ho podle poměrně hlubokého sedla, kam se spustíte neobvykle strmým sjezdem.

Hned na protilehlém návrší se státní hranice lomí rovněž vlevo. Mírný sjezd vzrostlým lesem ústí na lesní cestu, po níž někdy zleva přichází stopa od Rolavy. Musí ji však někdo prošlapat, protože strojově se neupravuje, byť v některých mapách bývá zanesena jako Krušnohorská lyžařská magistrála.

Sjezd pokračuje dále lesem na louky, odkud již vidíte lyžařský areál v Bublavě a Olověný vrch (802 m) s rozhlednou. Odtud jezdí již autobus na vlak do Kraslic, kam lze za dobrých sněhových podmínek také sjet po modré značce na lyžích. Stopa však nebývá kvalitní a sjezd je místy náročný.

Krajina mezi Perninkem a Kraslicemi

Přejezd nejzápadnější části Krušných hor z Perninku do Kraslic s využitím lyžařských stop na německé straně měří zhruba 35 km. Pokud zrovna nesněží a je protažený nebo projetý úsek z Perninku po německou hranici, nemusíte mít obavy, že byste tuto túru nezvládli. Má jen malé převýšení, terén je pohodlný a více se jede s kopce než do kopce.