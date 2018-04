Proč se budeme vždycky rádi vracet do Litomyšle

Letos jsme si udělali dovolenou v Litomyšli, rodišti Bedřicha Smetany. Ale nebyl to jenom renesanční zámek s pivovarem či skladatelova rodná světnička, co na nás udělalo největší dojem. Litomyšl, která má ve svém znaku lilii, má taky růži. Tedy přesněji, hotel Růži! Stojí v blízkosti památného a historického Smetanova domu a my odsud po osmi dnech odjížděli plní dojmů. Natolik plní, že jsme po návratu do Prahy zjistili, že nám chybí fotoaparát Olympus za cenu asi tak 5000 korun. O den později, k našemu ohromnému překvapení, zvoní telefon a na druhé straně se ozývá: tady Petr Mikulecký z Litomyšle. Volal majitel hotelu Růže, kde jsme spali, že jsme asi při placení nechali na recepci fotoaparát. To tedy bylo ohromné překvapení a radost - pan Mikulecký si musel dát i práci s tím, aby zjistil naše telefonní číslo, a pak se dokonce nabídl, že fotoaparát pošle po někom do Prahy. Do Litomyšle jsme si zajeli pro náš fotoaparát sami a rozhodně se tam moc rádi budeme vracet i nadále. Děkujeme a přejeme hodně zdaru této litomyšlské Růži!