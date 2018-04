Proč jsou Jeseníky rájem lyžařů?

Doprava do Jeseníků Jeseníky jsou protkány hustou sítí komunikací, na kterých jezdí poměrně časté veřejné spoje. Významnou roli stále hraje železniční doprava, kterou využívají hojně nejenom běžkaři, ale také sjezdaři. Oblast přibližují železniční tratě Praha –Hradec Králové – Hanušovice, Praha – Česká Třebová – Přerov, do nitra hor vedou železnice Olomouc – Šumperk – Krnov a Zábřeh na Moravě – Kouty nad Desnou. Například trať z Šumperka do Krnova, jejíž dílčí část se nazývá "Slezský Semmering" spojuje hned 5 významných lyžařských středisek (Branná, Ostružná, Ramzová, Petříkov, Horní Lipová). Jeseníky mají přímé rychlíkové spojení s Prahou, Brnem, Olomoucí i Ostravou. Mezi nejvýznamnější silniční tahy patří trasa Šumperk – Hanušovice – Jeseník, Šumperk – Červenohorské sedlo – Jeseník a Šumperk – Rýmařov – Bruntál.