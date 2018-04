Proč hořelo na Pernštejně: nová podlahová teorie

Pernštejn je opět magnetem turistů

Pro velký zájem turistů museli na Pernštejně o velikonočních svátcích dokonce prodloužit otevírací dobu.

"Takový, a někdy i vyšší počet chodí o prázdninách. Na duben je to ovšem opravdu hodně," řekl spokojeně kastelán Jan Jakub Škrabal.

"Byl jsem se tu podívat loni v dubnu, to bylo smutné," vzpomínal u fotek Josef Kolařík z Brna. "Je to má nejoblíbenější památka. Když loni hrad vyhořel, koupil jsem mu na pomoc lístky hned za tisícovku."

Na zahrádce hradní restaurace popíjeli kofolu manželé Suchdolovi z Prahy. "Jsme v důchodu, tak takhle putujeme. Chtěli jsme sem zajet už loni, ale mysleli jsme, že toho lehlo popelem mnohem víc," uvedla Marie Suchdolová s tím, že se přijeli podívat, jak se hrad z požáru vzpamatoval.

PERNŠTEJN Otevřeno

duben, říjen: 9 - 15 (so, ne, svátky)

květen, červen, září: 9 - 16

červenec - srpen: 9 - 17

polední přestávka: 12 - 13 Vstupné

Dospělí 55 Kč

Děti 30 Kč

Děti do 6 let a invalidé 5 Kč.



červenec - srpen

Dospělí 65 Kč

Děti 40 Kč

Proč na hradě vypukl požár? To se asi nezjistí

Kdyby přesně před rokem Miroslav Haviger, který bydlí pod hradem Pernštejnem, nešel ráno ve tři čtvrtě na šest na záchod, zřejmě by požár gotického skvostu dopadl ještě hůř. Právě Haviger zavolal hasiče a policii.

"Když jsem vstal, slyšel jsem takové pleskání - to už padaly křidlice a vyšlehly plameny. Auto od nás z Nedvědice tam bylo první ze všech," vzpomíná jednačtyřicetiletý muž, který vzápětí jako dobrovolný hasič sám pomáhal hrad hasit. Kdyby se oheň podařilo objevit ještě dříve, škoda by se nevyšplhala na bezmála padesát milionů a snáze by se zjistilo, jak požár vznikl.

"Ze začátku jsme prověřovali tři verze. Nejdřív se vyloučilo úmyslné zapálení. Celý hradní příkop byl sledován kamerami a ty nic podezřelého nezaznamenaly. Pak i technická závada na elektroinstalaci. Neprokázala se ani třetí hypotéza - nedbalost a porušení bezpečnostních předpisů. Psi nezjistili na místě hořlavé látky," popisuje složité pátrání po příčině požární vyšetřovatel Pavel Tinka.





Požár na Pernštejně

Hořet mohlo i v souvislosti s natíráním podlahy sýpky

Rébus pomáhali místním specialistům řešit kolegové z Kriminalistického ústavu a Technického ústavu požární ochrany. Státní zástupce rozhodl o prodloužení dvouměsíční lhůty. A jaký je konečný výsledek? "Stoprocentní jistotu, jak požár vznikl, mít nikdy nebudeme. Máme jen dvě nejpravděpodobnější vysvětlení, související s firmou, jejíž lidé v sýpce natírali podlahu," bilancuje Pavel Tinka.

Podle něj den před požárem dělníci podlahu brousili a piliny napuštěné lakem se mohly samy vznítit. Také to mohlo být tak, že bruska zavadila o hřebík, čímž vznikla jiskra, která zapadla pod podlahu.

Loni 20. prosince policisté prohlásili kauzu Pernštejn za uzavřenou. S tím, že se podezření z trestného činu neprokázalo. Podle Jaromíra Novotného z okresního policejního ředitelství Brno-venkov spis Pernštejn obsahuje 1.060 stránek, včetně seznamu zničených věcí.

"Postupně přibývaly další znalecké posudky, nový moment už ale do vyšetřování nevnesly a případ byl odložen," dodává Novotný.