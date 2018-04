Proč Dánové nedají bez smorrebrodu ani ránu

Dánové se nám podobají více, než bychom si pomysleli. Rádi jedí a pijí (jejich národním nápojem je stejně jako u nás pivo), mají lehce odtažitý vztah k největšímu sousedovi – Německu - i k Evropské unii.

Dánsko je sice členskou zemí EU, ale dále se tu platí dánskými korunami a Dánové si vydobyli, že cizinci si nesmějí kupovat v jejich zemi letní domy.

Mimochodem dovolená v pronajatých prázdninových domech je tu nejoblíbenějším způsobem trávení volných dní. Největší evropská agentura, která se pronájmem takových letních domů zabývá, vznikla právě v Dánsku před 30 lety. Začínala pronájmem čtyř srubů, v současnosti má k dispozici 17 tisíc chat a chalup po celé Evropě.

Úplně v pohodě se tu s každým domluvíte anglicky (dánština je pro nás stejně exotická jako čeština pro ně), lidé jsou ochotní, uvolnění, veselí a velice tolerantní. Oproti nám jsou však rozhodně větší patrioti. Tvrdí, že jejich vlajka, bílý kříž v červeném poli, je nejstarší na světě. Podle pověsti spadla roku 1219 během bitvy u Revalu z nebe a prapory i vlajčičky visí hrdě všude, kde to jen jde.



Tradiční sknadinávská chaloupka na poloostrově Tipperne

KODAŇ – MĚSTO ZÁBAVY A POHODY

Dánská duše a Andersenovy pohádky

V letošním roce mají Dánové k patriotismu ještě větší důvod než kdykoli jindy, protože celý svět si připomíná dvousté narození největšího Dána, pohádkáře Hanse Christiana Andersena.

Právě jeho pohádky prý nejvíce odrážejí dánskou duši, ovšem po pravdě řečeno, kdo z nás se jeho pohádek v dětství nebál? Jsou to spíše horory a ta nejznámější ze všech o malé mořské víle má na Andersena přímo třeskutý happy end (třeba oproti takovému Děvčátku se sirkami).

Malá mořská víla: přežila i uřízlou hlavu

Ale faktem je, že po celém Dánsku se letos konají stovky a stovky akcí, které velkého spisovatele připomínají a soška Malé mořské víly na kodaňském nábřeží patří k prohlídce hlavního města jako u nás Jan Hus na Staromáku.

Něžná malá socha sedí na kameni na břehu moře, obklopená vlnobitím, od roku 1913, kdy ji sem "usadil" dánský sochař Edvard Eriksen. V průběhu času tento symbol Kodaně trpěl vandaly, kteří víle uřezali hlavu i ruku, několikrát byla natřena barvou, ovšem vždycky byla pečlivě rekonstruována do původní podoby a patří k nejfotografovanějším objektům dánské metropole.

Kam dřív?

Kodaň je velice příjemné a přátelské město, ve kterém se nudit rozhodně nebudete.

Stačí si koupit na jeden den Copenhagen Card, která stojí pro dospěláka 199 dánských korun nebo 29 euro. Platí na všechny druhy městské dopravy, umožňuje volný vstup do 60 muzeí, další muzea a atrakce na ni poskytují slevu. Dá se koupit po celém Dánsku v turistických informačních kancelářích (v Kodani je to například na nádraží, na letišti nebo u zábavního parku Tivoli) a dostanete k ní zdarma i knižního průvodce. V něm si každý vybere podle svého gusta co by rád ve městě viděl.



Nyhavn

Ale bez ohledu na koníčky či zájmy každý zamíří v pravé poledne ke královskému zámku Amalienborg, kde se v tu dobu koná slavnostní střídání stráží.

Převážná většina návštěvníků si nedá ujít ani prohlídku zábavního parku Tivoli se spoustou atrakcí, 36 restauracemi a každodenním bohatým programem. Otevřeno je od půlky dubna do půle září, v neděli až středu od 11 do půlnoci, ve čtvrtek až v sobotu od 11 do 01 hodiny. Ve středu, v pátek a sobotu se čtvrt hodiny před půlnocí koná impozantní ohňostroj.

V žádném případě si ovšem nenechejte ujít posezení v některé z hospůdek ve starém přístavu Nyhavn, lemovaném nádherně udržovanými starými domy a kotvícími pestrobarevnými jachtami. Zdejší atmosféra je prostě neopakovatelná! Pokud máte dobrou kondičku, pak si vystoupejte po 400 schodech na věž kostela Vor Frelsers Kirche, odkud je na celou Kodaň nádherný výhled. A pak se můžete "odměnit" jedním dánským vynálezem.

Obložený vynález

Ačkoliv by se zdálo, že obložený chleba je to nejobyčejnější jídlo, které svět zná, opak je pravdou! Dánové tvrdí, že se jedná právě o jejich vynález. Před 100 lety vytvořil majitel restaurace Ida Davidsen v Kodani na St. Kongensgade 70 pořádný dánský obložený chleba "smorrebrod".

Může se hodit *V Dánsku se každý rok koná spousta nejrůznějších slavností, z nichž snad světově nejznámější je červencový rockový festival v Roskilde, jehož se každoročně účastní dánské i světové rockové osobnosti. A protože většinou prší, bývá Roskilde pravidelně srovnáváno s legendárním americkým Woodstockem. *Pokud vládnete angličtinou, dozvíte se nejvíce klasických i nejnovějších turistických informací na adresách www.turist.dt.dk nebo www.dt.dk, o Kodani pak na adrese: www.visitcopenhagen.dk . *V Dánsku se platí dánskými korunami (jedna dánská jsou asi čtyři naše). Šálek kávy vás přijde v přepočtu asi na 70 korun, láhev piva na 80, coca cola na 60, ale pozor, krabička cigaret už na 130 korun! *Téměř všude uvidíte ve výlohách a na obchodech nápis "Udsalg", což znamená "výprodej". Vyhledávaným zbožím jsou bundy, kalhoty a svetry značky Red/Green, trička Bo Bendixena. CYKLOSTEZKY Dánsko je všemi fanoušky cyklistiky označováno jako pravý ráj a v této oblasti se snad může měřit jen s Nizozemskem. Krajina je tu rozmanitá, kopcovitá, terén není příliš náročný. Nejoblíbenější cyklistické terény jsou na ostrovech Fyn a Langeland. Pečlivě vybudované a udržované cyklistické stezky jsou dobře značené, v místních knihkupectvích si můžete zakoupit i cyklistické mapy. Turistické kanceláře v jednotlivých městech a oblastech nabízejí brožurky s vypracovanými trasami krátkých výletů po okolí, které jsou k mání zdarma nebo za symbolický peníz.



Tenký plátek chleba, obložený listem salátu, lososem nebo kraby, paštikou nebo rostbífem nebo čímkoli jiným s dostatečným množstvím cibule, smetanou nebo brusinkami, v některých případech vším dohromady, to je pravý "smorrebrod". Nemusíte si ho dávat v místě jeho zrodu u Ida Davidsena, ale je k dostání všude, protože den alespoň bez jednoho "smorrebrodu" není pro Dána vůbec myslitelný.

Kromě tohoto jídla milují zdejší obyvatelé maso a ryby, vegetariánů tu moc nepotkáte. Populární jsou tu stánky s buřtíky a párečky, které se připravují pečené i vařené, se syrovou nebo restovanou cibulí, s okurkou, remuládou, kečupem nebo hořčicí. U takového stánku dostanete i hamburger, ovšem pod dánským názvem "dansk bof". Slovo "hamburgerryg" oproti tomu označuje vařené uzené maso, které se podává se zeleninou a bramborami.

A co se týče nápojů, o pivu už řeč byla (pozor na označení "elephant", znamená obsah minimálně 7,2 procenta alkoholu!), pak Dánové milují kávu a Aquavit, což je pálenka z brambor s příchutí kmínu.

Moře v lahvi

Ovšem Dánsko samozřejmě není jen Kodaň. Má sice jen poloviční rozlohu než Česká republika, ale je to překrásná ostrovní země s členitým pobřežím, čisťounkým venkovem a spoustou zajímavostí kam se jen podíváte.

Pokud vám nevadí, že obě moře omývající břehy Dánska – Severní a Baltické – , mají ve vrcholném létě jen kolem 16 stupňů, můžete se vykoupat na některé ze stovek krásných písečných pláží, případně zajet si na výlet k nejsevernějšímu výběžku Grenen. Z parkoviště jdete ještě asi 20 minut po pláži (v lodičkách to ale nezvládnete) a pak dojdete na místo, kde můžete vidět bod, v němž se slévají Balt se Severním mořem. Je tu fascinující výhled a určitě to stojí za to.

Pro milovníky historie má Dánsko spoustu krásných hradů a zámků, z nichž Egeskov Slot dvacet kilometrů severně od města Svendborg je prý nejkrásnějším vodním hradem v Evropě, a Kronborg Slot v Helsingoru zase proslavil Shakespeare, protože právě tady se odehrávalo drama dánského kralevice Hamleta. V kasematech tohoto hradu spí legendární hrdina Holger Dánský, který se prý probudí, až zemi bude nejhůře a zachrání ji.



Egeskov Slot

A to jsme ještě nemluvili o Legolandu nebo o nejrůznějších až srandovních muzeích, která jsou tu na každém kroku. Co třeba takové Muzeum lodí v lahvích na ostrůvku Aero? Zdejší sbírka má 1700 kusů, vystaveno je 200 z nich a člověk jen žasne, co se do takové flašky vejde. A tak by se dalo pokračovat téměř do nekonečna.

Pokud stále hledáte, kam se vydat letos na dovolenou, Dánsko může být tou pravou neotřelou volbou.

Zajímá vás Dánsko nebo se tam chystáte na cesty? Nalaďte si v neděli 5.června rádio Classic FM. Kromě rozhovoru s velvyslancem Jorgenem Bojerem uslyšíte spoustu novinek a zajímavostí o této zemi.