Proč Češi umírají ve velehorách

V čem se dopouštíme chyb a riskujeme 1 Podceňujeme přípravu

Často vyrážíme do velehor nedostatečně informování o tamní situaci, počasí a podmínkách 2 Přeceňujeme své síly

Jsme sice dobří sportovci, ale někdy zapomínáme, že Alpy a další ještě vyšší velehory nejsou Krkonoše ani Tatry a asijské velehory jsou jiné než Alpy. 3 Dostáváme se do časového stresu

Máme na pobyt e velehorách přesně vymezený čas a někdy i navzdory ztíženým podmínkám se snažíme zvládnout celý naplánovaný program 4 Podceníme aklimatizaci

Zejména v asijských a amerických velehorách to může znamenat sebevraždu 5 Šetříme na výbavě, na průvodcích

Stále ještě někdy nejsme perfektně vybaveni, tam, kde je horská chata, jdeme zbytečně do stanu a tam, kde se doporučuje průvodce, si ho nevezmeme.