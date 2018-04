Proboštská jezera nedaleko Prahy se možná promění v českou riviéru

Velké vodní a sportovní centrum má ambice konkurovat jihočeskému Lipnu. Středočeská Proboštská jezera jsou už nyní vyhlášeným místem pro rybaření i pro milovníky přírodního koupání.

Zda tam vodní centrum skutečně vyroste, o tom rozhodnou brandýští zastupitelé v srpnu. Pokud budou pro, pak investor, kterým je společnost Kongresové centrum ILS, postaví kolem jezer na více než dvaadvaceti hektarech ojedinělý areál.

"Nic srovnatelného v České republice zatím není, dokonce ani na Lipně ne. Ale blíže se k tomu vyjadřovat v tuto chvíli nepovažujeme za žádoucí," sdělil za investora Michal Marec.

U jezer se bude plavat, jíst, plachtit a možná i bydlet

U jezer by měly vzniknout veřejně přístupné pláže, lesopark, ale především přístav s kotvištěm pro jachty a výletní lodě, zábavní podniky, stylové restaurace včetně rybárny a v dalších letech i bydlení přímo u mola. Počítá se s vodním centrem s koupacími moly, bazény a saunami. Prostě něco jako středočeská riviéra.

"Je to hezký projekt, zdařilý, a pokud by měl sloužit veřejnosti tak, jak nám to investor představil, pak je to jedině dobře. Zatraktivnilo by to celý region," řekl brandýský místostarosta Milan Vávra (ODS).

Investor, který chce vodní centrum postavit za evropské peníze, zatím ale od města nekoupil pozemky, na nichž chce stavět. Někteří zastupitelé mají navíc obavu z toho, že celý areál by jednou mohl sloužit pouze VIP osobám.

Společnost Kongresové centrum ILS tak náročný projekt chystá poprvé. Podle svých webových stránek se zabývá kongresovou turistikou, zateplováním hal, ale i správou pohledávek a myslivostí.

Rybáři jsou proti, skupují zdejší pozemky

Ani radnice v Brandýse ale není jednotná v tom, jak se k projektu postavit. Někteří její představitelé se bojí, jestli plány investora dopadnou tak, jak slibuje.

"Je to kontroverzní projekt, radnice není zcela jednotná. Kdyby se pozemky města prodaly a projekt se nezdařil, je to nevratný krok. Nebylo by to neoprávněné nakládání s majetkem města?" ptá se s obavami třeba místostarosta Brandýsa nad Labem Bohumil Javůrek (ČSSD).

Největšími odpůrci projektu jsou ale místní rybáři. "My jsme proti. Snažíme se skupovat zdejší pozemky, aby s námi pak případně museli jednat," prohlásil hospodář brandýského revíru Bořivoj Rotek.

Podobný projekt se už čtyři roky plánuje v Praze mezi Radotínem a Zbraslaví, kde mají vzniknout čtyři jezera pro koupání a vodní sporty. Ten je ale prozatím odložen, nejsou na něj peníze.