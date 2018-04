Proboha, proč je stavěli? 15 nejošklivějších hotelů světa

Beetham Tower Hilton, Manchester, Velká Británie

Na první pohled se skoro zdá, že není dokončený. Mezi ostatními hotely společnosti Hilton, nemluvě o hotelech v Manchesteru, vypadá tak trochu jako bezokenní, bezbarvý chudák.

Hotel, který je nejvyšší budovou v Manchesteru a zároveň nejvyšší obytnou budovou v Evropě, nabízí 219 luxusních apartmánů. Ačkoli se mu v letech 2007–2008 dostalo nejvyšších ocenění na britské půdě, zvláště v oblasti ubytování, mnozí architekti a památkáři považují stavbu poblíž historického jádra Manchesteru za zhovadilost kazící panorama staré zástavby. Jedinou výhodou je vyhlídkový bar v posledním patře, odkud je krásný výhled na celé město. Mrakodrap se také v horních patrech díky větru hýbe víc, než některé žaludky vydrží. Místní obyvatelé tvrdí, že tento pohyb vydává zvuk jako když přistává UFO.

Coral Hotel Muscat, Omán

Hotel v Ománu má nejspíš evokovat pohádky Tisíce a jedné noci, ale spíše vypadá jako vstup do zábavního parku létajících koberců.

Budova hostí přepychově vybavený čtyřhvězdičkový hotel řetězce Best Western, s relaxačním a masážním centrem. Hotel prý má reflektovat tradiční ománskou loď a tím i námořní historii této země a její pohostinnost. I Aladin by se ale za toto veledílo nejspíš styděl.

Hotel El Algarrobico, Španělsko

Tenhle hotel je nejen ohyzdný, ale navíc je pohromou pro životní prostředí. Když vláda zjistila, že ziskuchtiví developeři hotel ilegálně staví na chráněném pobřeží Almería, výstavbu před několika lety zastavila a požadovala demolici. Majitelé ale argumentují tím, že odstranit stavbu není snadné, na piloty zapuštěné pevně v zemi prý spotřebovali 65 tisíc kubíků betonu. Demolice by prostě byla příliš nákladná. A tak monstrózní hotel, který není v provozu, zůstává 16hektarovou skvrnou na jednom z nejkrásnějších úseků španělského pobřeží.

First World Hotel, Malajsie

First World Hotel v Malajsii se pyšní titulem jednoho z největších hotelů světa a zároveň i jednoho z nejohavnějších, píše The Jetpacker. Je to rodinný hotel, takže je pochopitelné, že by měl být pestrý a barevný, ale bohužel vypadá, že malování se chopila parta divokých rozjívených výrostků. A nebo se tu vyřádili nějací dospělí při drogovém úletu.

Doufejme, že hostům poskytují při přihlášení na recepci sluneční brýle, pohled na fasádu hotelu je totiž příliš bolestivý.

Grand Lisboa, Macao

Pokud bylo cílem architektů postavit budovu, která vypadá jako zpotvořená květina, pak uspěli. Tato okázalá, pozlacená obludná stavba nemá žádné jednotící téma. Dole se vzdouvá ústřední kopule, za ní vybíhají do výšky nesourodé špičaté hroty.

Na nevkusné architektuře nezmění nic ani fakt, že budova skrývá jedno z největších kasin v Macau a Michelin Star restaurant, který nabízí 7 400 značek vín. A že hosté mají k dispozici LCD televizi dokonce i v koupelně a na toaletách.

Holiday Inn, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Řetězec hotelů Holiday Inn se vyznačuje po celém světě spíše neutrálním designem. Holiday Inn v Sarajevu se však těmto standardům vymyká. Nepříliš vzhledná zářivě žlutá budova vypadá jako vystřižená ze staré osmibitové videohry. Možná architekti chtěli touto fasádou jinak šedivé město trochu rozsvítit, ale my jsme přesvědčeni, že jediným hostem hotelu je Pacman, jedovatě si rýpl thejetpacker.com.

Hotel Unique, Sao Paulo, Brazílie

Těžko říci, jestli hotel Unique v Sao Paulu, největším městě Brazílie, má vypadat jako loď, nebo je to prostě jen nepovedený pokus o supermoderní umělecké dílo. V každém případě je nudné už jen na něj hledět. Pokud byste motiv hotelu zavěsili jako tapiserii do jeslí nebo mateřské školky, děti usnou lusknutím prstů, poznamenává k této stavbě thejetpacker.com.

Imperial Palace, Las Vegas, USA

Imperial Palace je bezesporu nejošklivějším hotelem v Las Vegas. Americké kasinové království a zároveň největší město státu Nevada už naštěstí opustilo koncept nevkusných tematických hotelů, tolik populární v 80. a 90. letech, a nyní razí mnohem současnější design. Kdo si ale proboha mohl myslet, že hotel postavený v duchu čínského chrámu bude dobrý nápad? Nad tímto paskvilem dokonce často kroutí hlavou i sami Asiaté.

Jediným důvodem k doporučení hotelu jsou superlevné pokoje za pouhých 19 dolarů. My si ale raději vybereme nějaký dražší hotel, protože v tomhle bychom museli vypít alkoholu nejméně za 100 dolarů, abychom zapomněli, v jaké hrůze jsme ubytováni.

Inntel Hotel Zaandam, Amsterdam, Nizozemsko

Tak tenhle hotel je jasným důkazem, že všichni v Amsterdamu jsou prostě "zkouření", s humorem spekuluje The Jetpacker. Vypadá to, jako kdyby architekti převezli z venkova řadu domků, naplácali je na sebe jeden na druhý bez ladu a skladu a výsledný celek natřeli typickou hráškovou zelení. Když se na to díváte s odstupem z větší dálky, vypadá to spíše jako skládačka stavebnice lego než hotel.

MGM Grand Macau, Macao

Další nevkusně okázalá stavba v Macau. Tenhle 35patrový hotel MGM Grand Macau je snad ještě horší než Grand Lisboa, už jen kvůli symbolice, kterou evokuje. Spíše než vysvětlení z oficiálního webu hotelu, že tvar má připomínat vzdouvající se moře rozdělené do tří částí, to vypadá jako kastovní systém: lidé z nejnižší třídy jsou ubytováni v bronzové spodní části, střední třída patří výš do stříbrné části a ti nejbohatší pak míří do zlaté horní klece.

Rin Grand Hotel, Bukurešť, Rumunsko

Možná vás napadne, že hotel, který se pyšní největším počtem pokojů v Evropě – 1 459 – by mohl vypadat o něco lépe. Ačkoli byl Rin Grand Hotel postavený v roce 2008, vypadá jako z časů před 20 lety. Možná měli rumunští designéři prostě zastaralé učebnice architektury, poznamenává jedovatě thejetpacker.com.

A renomé už hotelu nezachrání ani vlastní kasíno a letiště pro vrtulníky. Budova jednoduše připomíná věznici s minimální ostrahou. Skvělý je zejména stinný výhled z oken zadní budovy na okna té přední.

Ryugyong Hotel, Severní Korea

Hotel Ryugyong se všeobecně považuje za nejhorší budovu světa a bezpochyby také je jednou z nejhrůznějších.

Trojúhelníkový gigant, přezdívaný také Budova 105 podle počtu pater, měl být chloubou komunistické Severní Koreje s cílem postavit nejvyšší budovu na této planetě. S megalomanskou stavbou se začalo v roce 1987, pak ale vládě došly peníze a projekt se v roce 1993 zastavil. Dalších 16 let pak torzo budovy stálo bez oken a s rezavějícím jeřábem na vrcholu, ale v roce 2009 se opět začalo stavět. Otevření se plánuje na rok 2012... a v plánu je dokonce i pět otočných restaurací. Celý projekt na nás spíše působí jako krycí manévr pro odpalování raket, píše jetpacker.com.

Hotel Tianzi (Son Of Heaven), Čína

Chtěli byste se ubytovat v hotelu, který vypadá jako tři obří figurky ve stylu louskáčků na ořechy? Tři nakreslení mudrcové mají představovat tři čínské bohy – štěstí, blahobytu a dlouhověkosti. Vlevo stojící bůh Shou, reprezentující dlouhověkost, drží v ruce broskev. I v ní je pokoj, kterému se říká "broskvový". Okna jsou umístěna v otvorech hábitů postaviček.

Navzdory snaze o originalitu i zápisu do Guinessovy knihy rekordů v roce 2001 jako největší budova, která je zároveň sochou, zůstává stavba ukázkou bizarní architektury.

The Standard Hotel, New York, USA

Budova jakoby vypadla z dob komunistického východního Německa, ale omyl. Je to současný "moderní" hotel, který se otevřel v New Yorku před několika lety. Řetězec hotelů Standard obvykle oslovuje hlavně mladé, nekonformní lidi, tahle vizáž chudoby ale do tohoto konceptu úplně nezapadá. Navíc přímo pod budovou vedou železniční koleje. Pkud hosté dlouho do noci "paří", je jim to asi ukradené, horší to pak bude, když se chtějí po dlouhé noci prospat.

The Standard Hotel (USA, New York)

Westin Times Square, New York, USA

O co šlo tvůrcům tohoto hotelu, není na pohled jasné. Možná má nesourodý design evokovat rozmanitost New Yorku, nebo se prostě architekti jenom nemohli dohodnout na jednom nápadu, a tak je všechny zkombinovali do jednoho chaosu barev a tvarů.

Hotel sám o sobě ale rozhodně není špatná volba, všechny pokoje jsou totiž vybavené počítači a iPady. Budova, prý inspirovaná latinskoamerickou kulturou, prostě jen nezvykle bije do očí. I když připouštíme, že to ve městě, kde se jedna budova podobá druhé, vůbec nemusí být vůbec na závadu a že na Time Square, kde hotel stojí, se docela vyjímá.