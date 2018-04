Problem zvany BRAIN DRAIN

Kanadsky predseda vlady, stranickou prislusnosti liberal, Jean Chretien, kteremu intrikanstvi, zamlzovani faktu a pokrytectvi nebylo nikdy prilis cizi, zareagoval na alarmujici informace svym obvyklym zpusobem: chretienovsky. Levicovy kanadsky premier nekolik tydnu pred oznamenim vysledku prohlasoval, ze brain drain neexistuje, ze se jedna o nezodpovedne vymysly novinaru v okurkove sezone apod.Zde jsou vysledky pruzkumu: ze 300 tisic vysokoskolaku, kteri promovali na kanadskych univerzitach v roce 1995, jich 5000 (1,5 procenta) odeslo do USA za lepsimi platovymi podminkami a mnohem vyhodnejsim danovym systemem. Jako nazorny priklad lze uvest, ze promovany bakalar v oboru prirodnich ved (bachelor of natural science) ma v USA o 30 procent vyssi plat nez v Kanade. StatsCan dale uvadi, ze polovina tech, kteri odesli, byli ve svych tridach prospechovou spickou. Jedna tretina mela kvalifikaci v medicine a v dalsich oborech zdravotnictvi, a 26 procent ve vedeckych oborech a inzenyrstvi. Vyjmenovane a pro Kanadu citelne ztraty "mozku" se tykaji pouze studentu, kteri promovali v roce 1995. Stejny pruzkum vsak uvadi, ze se pocet odchazejicich kazdym rokem zvysuje.Aby toho nebylo snad malo, nekolik tydnu pred zverejnenim vysledku provadenych StatsCan, vydala nemene alarmujici informace Kanadska konferencni rada (Conference Board of Canada). Na zaklade pruzkumu uskutecnenych timto uradem se v letech 1987 - 1997 zpetinasobil (100 tisic) odchod kvalifikovanych remeslniku za lepsimi platy a nizsimi danemi do USA. Rada ve svem prohlaseni varovala, ze jestlize bude soucasnytrend pokracovat, objem kvalifikovanych delniku se snizi natolik, ze to bude mit silnou odezvu v kvalite zivotniho standardu.Premier Chretien na nasledujici varovne informace reagoval demagogickym prohlasenim, ze zatimco urcite mnozstvi vysokoskolsky vzdelanych lidi odchazi, Kanada stale importuje 32 000 vysokoskolsky vzdelanych emigrantu rocne. Jako by pan premier nevedel, ze mixuje hrusky a jablka. Emigrace vzdelanych lidi do Kanady nema nic spolecneho s popisovanymi problemy. Skutecnou pricinou jsou vysoke dane, ktere vyhaneji vzdelane lidi ze zeme, at uz se to snazi Chretienova levicova vlada jakkoliv zastrit.Mluvime-li o pruzkumech verejneho mineni, za zminku stoji jeden provedeny v poslednich dnech, podle nehoz poziva sice Jean Chretien silnou osobni popularitu, ale plnych 59 procent dotazanych se domniva, ze by mel odejit do duchodu. Stejneho nazoru je i 51 procent liberalu, ktere vede prave Chretien.I my se primlouvame: Pane Chretiene, odejdete na zaslouzeny odpocinek, zemi tim udelate nedocenitelnou sluzbu ...