Pro obec je pouť vždy velkou slavností

V rodinách se peče a uklízí, co dělá v posledních týdnech před poutí obecní úřad?

Příprav je hodně. Kněží se starají o duchovní část slavnosti, my o materiální a organizační. Uzavíráme smlouvy se stánkovými prodejci a provozovateli pouťových atrakcí. Chystáme parkovací plochy a zajišťujeme úklidové čety. Do pouti chceme mít na náměstí nový informační panel v češtině, němčině a angličtině.

Je pouť pro obec i zdrojem příjmu?

Nevyděláme. Příjem za pronájem dvou set stánků přibližně odpovídá nákladům, které máme s úklidem a likvidací odpadků.

Asi to chvíli trvá, než se obec po pouti zbaví všech papírků a prázdných kelímků, které někdo pohodil na zem...

Máme zorganizované zvláštní úklidové čety. Poprvé nastoupí na prostranství před bazilikou už v noci ze 4. na 5. července po skončení Koncertu lidí dobré vůle. Do rána musí všechny odpadky vysbírat. A tato práce se bude znovu opakovat po odjezdu poutníků v den svátku věrozvěstů. Snažíme se, aby už den po pouti návštěvník obce nepoznal, že zde byly tisíce lidí.

Nebudou pouťové atrakce rušit slavnostní bohoslužbu pod širým nebem?

Při bohoslužbách nesmí používat hudební produkci. Takové jsme stanovili podmínky. Kolotoče se v této době budou točit, ale bez hudby.

Bude v ulicích dostatek místa pro parkování?

Lidé z autobusů vystoupí v centru obce a prázdné autobusy se pak budou řadit podél silnice k Salaši. Kyvadlová doprava bude přivážet poutníky od vlakového nádraží ve Starém Městě na křižovatku před Velehradem, kde odbočuje silnice k Modré. A osobní automobily budou postupně zaplňovat vyčleněné travnaté plochy. Chci motoristy poprosit o jedno: Neparkujte podél silnice mezi Velehradem a Starým Městem. Musí zůstat v obou jízdních pruzích volná a umožňovat zejména plynulý průjezd autobusů.

A když bude mít někdo zájem o vícedenní pobyt a ubytování?

Víme, že naprostá většina poutníků přijíždí jen na jeden den. Přesto přibývá i těch, kteří stráví v naší obci několik dnů a spojí si pouť s dalšími výlety do okolí. Můžeme jim nabídnout hotel U Velehradu a hotel Mlýn, každý má asi padesát lůžek. Nepochybně však budou v době pouti plně obsazeny. Pro málo náročné, zvláště mladé návštěvníky bude v provozu také autokempink.

Máte variantu i pro ty, kteří se nechtějí příliš tlačit?

Mnoho lidí dává z těchto důvodů každoročně přednost takzvané malé pouti - letos v neděli 8. července. Pontifikální mši bude v tento den sloužit olomoucký světící biskup Josef Hrdlička.

Zpět na vše o pouti na Velehradě.