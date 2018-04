Pro návštěvníky Karlových Varů bylo otevřeno nové Infocentrum

Infocentrum by mělo časem provozovat i druhou kancelář ve Vřídelní kolonádě, v níž nyní působí městská informační kancelář Kur-info. "V prvním roce provozu Infocentra ponese dosavadní Kur- info ve Vřídelní kolonádě nadále svůj název a image. Mělo by to být do doby, kdy jej nové Infocentrum vytlačí z povědomí," uvedl

vedoucí odboru lázeňství a cestovního ruchu karlovarského magistrátu Jaroslav Dolina.



Návštěvníci města získají v novém centru informace o službách, kulturních akcích, možnostech využití volného času a dopravním spojení. Centrum by v budoucnu mohlo zajišťovat i rezervace léčebných pobytů i vstupenek a prodej publikací. Mělo

by také prezentovat město na veletrzích a výstavách. Pracovníkům centra budou při zajišťování služeb pomáhat studenti karlovarské Vyšší odborné školy cestovního ruchu.