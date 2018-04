Pro Holanďany je tábor levnou dovolenou

Nejstarší ze všech mezinárodních dobrovolníků, kteří přijeli pracovat na Frýdlantsko, je osmadvacetiletý Rufus Bakker z Amsterdamu. Zatímco většina brigádníků vyrazila do Čech na prázdniny, mladý Holanďan si musel vzít v práci dovolenou. "Vysokou školu jsem skončil před dvěma lety a pak jsem vystřídal několik zaměstnání. Teď pracuji v dětském centru v Amsterdamu. Mám hodného šéfa, který mi dovolil, abych vyjel na cesty a já to chci využít. Pracovní tábor na severu Čech je pro mne vlastně výhodná dovolená," vysvětlil Bakker. Bakker byl v Čechách v minulosti už několikrát. "Byly to většinou krátké návštěvy v Praze nebo v Českých Budějovicích. Na delším pobytu jsem v České republice ještě nebyl." Na podobném pracovním táboru je mladý Holanďan poprvé. "Můj kamarád, který je teď v Jindřichovicích také, už na takové brigádě jednou byl a dohodli jsme se, že pojedeme spolu," vysvětlil Bakker. "Protože mám rád východní Evropu, rozhodl jsem se pro Českou republiku." Po skončení brigády na Frýdlantsku se Bakker vypraví na Slovensko. "Několik dní bych chtěl chodit po Tatrách." Do České republiky jezdí Holanďané rádi. "Například Praha je krásné a romantické město a navíc je snad čtyřikrát levnější, než třeba Paříž," vysvětlil Bakker. "Holandští turisté také milují českou přírodu a hory." Většina cizinců se česky nejrychleji naučí pár slov v hospodě. "Jedno pivo, dvě pivo, čtyři pivo, rum," to jsou česká slova, která Bakker vyslovil první. Důležité je také umět říci, že už práce skončila. "Hotovo," přidává další slovo česky mladý Holanďan.





Frýdlantsko se letos stalo místem mezinárodních pracovních táborů.