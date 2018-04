Pro část sbírky Zikmunda a Hanzelky už nebude ve Zlíně místo

"Je mi to velice líto, v expozici ve 14. budově se objeví jen zlomek toho, co lidé dosud vidí na zámku," povzdechl si Zikmund. "Darovali jsme muzeu obrovské množství předmětů, fotografií, literatury, které už lidé neuvidí. To je škoda," lituje legendární cestovatel.

Neméně zklamaní jsou i někteří pracovníci, kteří ve 14. budově získají nové sídlo. "Těšili jsme se, ale bohužel to nenaplnilo naše očekávání," říkají pod podmínkou anonymity.

Řeší totiž problém: jak najít rovnováhu mezi tím, kolik vystavených předmětů je nezbytných a kolik by už návštěvníky zahltilo. Zvlášť když je tam několik institucí v jedné budově.

"Největším problémem u expozic obecně jsou velmi rozdílná očekávání, čím mají být," přiznal i autor architektonického řešení expozic Petr Všetečka.

Koncepcí, jak by měl Baťův institut vypadat, přitom bylo několik. Existovaly i varianty mimo budovy 14 a 15 nebo to, že by celou "čtrnáctku" zabrala pouze Krajská galerie výtvarného umění.

Nakonec je z toho kompromis: část 1. patra, 3. a 5. patro bude mít k dispozici Muzeum jihovýchodní Moravy, část 1. patra, 2. a 4. patro připadne galerii.

"Je to kompromis, ale velkorysý. Teď máme na stálou expozici k dispozici 400 metrů čtverečních, ve 14. budově jich budeme mít čtyřikrát tolik," říká ředitel galerie Václav Mílek.

Podobně stavbu hájí i ředitel muzea Antonín Sobek. "Nemyslím si, že by prostor pro cestovatelskou expozici byl malý. Naopak, místa bude mnohem více," podotkl Sobek.

Je logické, že ředitelé institucí nové prostory chválí. Jejich zřizovatelem je kraj, který Baťův institut za 900 milionů platí, a navíc obě sídlí v nevyhovujících podmínkách a na stěhování čekají už léta.

Skončí předměty legendárních H+Z v zoo?

Jenže skloubit tak různorodé instituce je opravdu těžké. Zatímco galerie potřebuje prostor, ve kterém díla vyniknou a zanechají umělecký dojem, muzeum by mělo být hlavně studnou informací.

"V první fázi chce logicky každý kurátor pro své téma určitou velkorysost. Postupně pak do věci vstupují další momenty, zejména to, že každá část sbírky potřebuje jiné osvětlení, od úplné tmy až po denní světlo," naznačil Všetečka.

V Baťově institutu mají výstavy na sebe víc navazovat. "Expozice budou mít několikanásobně větší plochy a témata budou mezi sebou propojená, takže to zanechá hlubší dojem," míní Libor Lukáš, náměstek hejtmana a předseda řídícího výboru stavby.

A co říká na osud cestovatelské expozice H+Z? Místo na zajímavé předměty prý bude i v aktuálních výstavách v 1. patře a ani ty stálé nebudou neměnné napořád.

Útěchu fanouškům cestovatelů přidává i ředitel muzea Sobek: "Některé předměty, které se do 14. budovy nevejdou, se snažíme dostat třeba do zámku v zoologické zahradě. Rozhodně bychom nebyli rádi, kdyby se lidem ztratily z očí."