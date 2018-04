Přivítejte začátek čínského nového roku na Songfestu

Rok Dřevěné kozy neboli ovce, který začíná 19. února 2015 a skončí 7. února 2016, má být podle čínského horoskopu poklidným a mírumilovným rokem spojeným s uměním i mateřstvím. A právě rok harmonie a upuštění od tvrdé práce přivítá letošní Songfest, multikulturní festival založený čínskou zpěvačkou Feng-yün Song.

Během festivalu se seznámíte nejen s čínskou kulturou, ale i s kulturou a uměním Japonska, Kazachstánu, Koreje, Mongolska, Indonésie, Nepálu a dalších zemí Blízkého a Dálného východu.

Za exotikou v pohodlí českých sálů

Festival plný exotických rytmů Songfest můžete navštívit od 12. do 28. února v Praze, Brně, Hradci Králové, Plzni, Olomouci, Zlíně, Písku, Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Jednotlivými koncerty vás provedou dva skvělí moderátoři. Jaroslav Dušek se mikrofonu chopí od 12. do 21. února, poslední tři zastávky festivalu uvede Jan Burian. Ačkoliv hlavní koncert Songfestu má začátek plánován na 19 hodin, přijít můžete už o tři hodiny dříve, kdy startuje Pavilon her.

V doprovodném programu si budete moci vychutnat africké bubnování a tanec, vyrobíte si ovčí amulety z ovčí vlny a zhlédnete ukázku cvičení Centra Qing Mingtang Wushu. Prohlédnout si můžete také výstavu čínských tušových maleb, kterou v jednotlivých městech představí umělkyně Xiaomei. Před samotnou oslavou příchodu čínského Nového roku se nezapomeňte posilnit v Dobré kavárně, která vám nabídne ochutnávku kvalitních čajů, raw stravu i vegetariánské občerstvení.

Exotické hudební nástroje i české lidovky

Pozvání organizátorky festivalu Feng-yün Song přijali mnozí umělci z České republiky, dalších zemí Evropy i Dálného východu. Kromě úvodního koncertu, který vezme do rukou sama organizátorka za doprovodu českého Tria PUO, uvidíte na festivalovém podiu třeba klavíristku Lenku Navrátilovou. Ta se představí v Praze, Plzni, Hradci Králové, Olomouci i Brně. Další program se bude v jednotlivých městech lišit, vždy je však na co se těšit.

O hlavní vystoupení se v jednotlivých městech postará zakladatelka festivalu Feng-yün Song

V českokrumlovském Městském divadle zahraje na čínskou citeru a čínské housle duo hudebníků Fan Weiqing a Zhang Xuguang z Čínského rozhlasového uměleckého orchestru v Pekingu. V rytmu ovce vám na tomtéž jevišti zatančí studio indonéských tanců Kinkari a zahraje skupina Marimba Mama věnující se trans global music. Hadivadlo v Brně rozezní svým zpěvem znojemský dětský sbor Carmina Clara, který spolu s Feng-yün Song představí nejen české lidové písně, ale i tradiční zpěvy z Číny.

Vstupenky na Songfest 2015 a přivítání roku ovce můžete zakoupit online na webových stránkách akce či na pokladnách jednotlivých sálů. Za vstupné pro dospělého zaplatíte v předprodeji od 180 do 250 korun, na místě vás vyjde na 240 až 300 korun. Festival nabízí také zvýhodněné ceny pro studenty. Ti za lístek v předprodeji zaplatí 150 korun, v den konání akce potom 250 korun. Pavilon her a jeho doprovodný program, který potrvá vždy od 16 do 18:30 hodin, je pro dospělé i děti zcela zdarma.