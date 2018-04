Přivítejte jaro v Krkonoších

Co na nás Krkonoše o víkendu chystají? Pokud plánujete v víkendový pobyt, počítejte především s množstvím běžkařů na české a pěších turistů na polské straně hor.

Turisté na běžkách

Klasický turistický okruh vede z Harrachova lanovkou na Čerťák (o víkendu se tam stála půlhodinová fronta) do Rokytnice. Další lanovkou (stejná fronta jako v Harrachově) na Lysou horu a přes Labskou louku a podél Mumlavy zpět do Harrachova. Vytrvalejší běžkaři vynechávají Rokytnici a stoupají na Labskou louku rovnou přes Ručičky a Dvoračky.

Ze Špindlerova Mlýna se jezdí autobusem ke Špindlerovce. Odtud buď na západ přes

Sněžné jámy, Labskou a Vrbatovu boudu na Mísečky a po modré sjezdovce zpět do města, nebo na východ přes Luční boudu, Výrovku a Pláně zpět do Špindlu.Rokytnice je východiskem pro vděčnou túru lanovkou na Lysou horu, a potom stále dolů okolo Dvoraček, přes Rezek do Rokytnice.

Všechny popsané túry jsou vhodné především pro turisty, protože nevedou po běžeckých stadionech a preparovaných stopách, ale za to nabízejí daleké rozhledy a jízdu hřebenovými partiemi nejvyšších českých hor.



Horolezci s cepíny

V Labském dole jsou stále ještě narostlé rampouchy, neboli zamrzlé vodopády. Nejlepší česká ledolezecká oblast je v Labské jámě přímo pod Labskou boudou, kde jsou současné době stěny z ledu vysoké až padesát metrů. O něco níže v Pančavské jáme v okolí stejnojmenného vodopádu se dá ještě lézt po zaledněné skále zvané Krakonošova hlava a také dvousetmetrovým úbočím Labského dolu.



Ledové horolezectví v Krkonoších má ovšem dva zádrhele. Hrozí laviny a pokuty. Kvůli oteplení si totiž horolezci musejí dávat pořádný pozor na sněhové odtrhy nad nimi. Padající sníh je tak nebezpečný, že by je mohl vážně zranit nebo i zabít.

Zároveň je ovšem v Krkonoších zakázaný vstup mimo značené cesty, a proto i ledové horolezectví. Ačkoliv po zdejších ledech lezou někdy až desítky horolezců během jednoho víkendu, všichni se vystavují riziku pokuty od ochránců přírody Krkonošského národního parku.



Skialpinismus raději ne

Stejně jako horolezci jsou na tom v Krkonoších skialpinisté. Nesmějí sice sjet ze značené cesty, ale mnozí z nich vědomě riskují pokuty a jezdí prudké svahy Kotelních jam, Labského dolu, Studniční a Luční hory a mnohých dalších tradičních lyžařských míst.



Tento týden by však raději měli nechat lyže doma, protože nenajdou příznivé podmínky. Kotelní jámy doslova přetékají lavinami. Střídají se v nich vrstvy těžkého slisovaného sněhu s ledovými plotnami. Převěje na hraně Labského dolu již začaly opadávat do údolí a ohrožují tak kohokoliv, kdo pod ně vjede. Zatím by se snad dalo sjet údolí Bílého Labe od Luční boudy do Špindlerova Mlýna. Bylo by ovšem nutné vědomě riskovat, že sklouznou ohromné masy sněhu z nevyzpytatelné Luční hory a rozmáčknou lyžaře v údolí.