Přivítejte jaro v běžecké stopě

* Jak se tam dostat

Do oblasti Wechsel, kde je panoramatická běžkařská trať, se dostanete například přes Vídeň po dálnici A2 a potom sjezdem 69 směrem na Edlitz/Aspang. Do oblasti Mostviertelu dojedete po dálnici A1 na St. Pölten, pak po silnici číslo 25 na Wieselburg a dál. * Kolik to stojí

Celosezonní permanentka na Wechsel-Semmering Panoramaloipe stojí 30 € (asi 950 korun), jednodenní pak 4 €. V Lackenhofu připravují speciální zimní balíček (čtyřdenní pobyt se snídaní, dvoudenní skipas, jeden a půl dne na běžkách, půl dne sáňkování, vstup do bazénu v Gamingu). Stojí 140 € na osobu. * Další informace naleznete na:



www.wechselsemmering-panoramaloipe.at



www.lackenhof.at



www.austria-tourism.com