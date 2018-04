Přivítejte jaro golfem a očistěte tělo v lázních

Střediska, které představuje britský speciál, nabízejí jedny z nejlepších golfových hřišť na světě a zároveň nabízejí maximální luxus, komfort a relaxaci.

Carrick, Loch Lomond

Carrick je jedno z nejvyhlášenějších nových mistrovských hřišť na pobřeží jezera Loch Lomond, které vlastní síť De Vere Hotels. Lázeňské provozy v klubovně samy o sobě stály okolo 10 miliónů liber.

Po golfu si můžete zaplavat, užít si lázeňských procedur nebo usrkávat z chladné sklenice šampaňského, odpočívat ve vířivce na balkóně a pozorovat golfisty, jak končí na osmnáctce. Skutečné potěšení pro golfisty a jejich partnery.

Macdonald Marine Hotel & Spa, North Berwick

Hotel Marine je luxusní řada hotelů v blízkosti písečných pláží v North Berwicku s výhledem na golfové hřiště West Links. Nově renovované lázeňské provozy nabízí komplexní relaxaci po hře na Gullane (nebo některé z ostatních historických linksových hřišť v blízkosti).

Nabízené procedury zahrnují bio saunu, vjemové a masážní sprchy a hydro bazén se slanou vodou. Hotel Marine je jedním z nejúžasnějších lázeňských zážitků v blízkosti nádherné pláže.

Fairmont, St. Andrews

Středisko Fairmont nabízí špičkový lázeňský provoz s nejlepšími procedurami, včetně masáží lávovými kameny a obličejových masek Jurlique Jewels. Zatímco si golfisté užívají hry na jednom ze dvou mistrovských hřišť, jejich partnerky si mohou vyzkoušet požitek aromaterapie, hydroterapie a hýčkání v lázni z bylinného bláta.

Pokud existuje hotel, který vás oba dostane do sedmého nebe, je to určitě tento.

Old Course Hotel, St Andrews

Historický Old Course Hotel sklízí plody rozsáhlé rekonstrukce. Vodní lázně Kohler v hotel Old Course skrývají jeden z nejpokročilejších konceptů v péči o celkovou pohodu.

Lázně používají vodu pro přirozenou léčbu těla a k dispozici je spousta zklidňujících procedur, včetně River Bath and Overflowing Bath, které používají barvy, díky kterým se budete cítit v absolutní pohodě. Po kole na blízkém hřišti Duke se v hotelu Old Course budete cítit jako milionáři.

Westin Turnberry Resort, Turnberry

Lázeňské středisko Westin Turnberry je zasazeno v Ayrshire a nabízí spoustu klidu a pohody. Ať už se jedná o jemný zvuk bublajícího vodopádu nebo bublajících vod teplé lázně, v Turnberry se budete cítit vždy naprosto v pohodě.

Vyzkoušejte pokročilou ajurvédskou masáž pomocí horkých kamenů nebo energetický tělový zábal. Golfisté mohou vyzkoušet legendární hřiště Turnberry, které hostilo Open 2009.

