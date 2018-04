Přivítejte jaro a užijte si britské velikonoce u lordů

VisitBritain vás zve na jarní a velikonoční radovánky do nejúžasnějších parků, hradů a panství po celé Británii, je na vás, jestli máte raději rododendronové údolí, jízdu na lamě či klasicistní pokoj na čaj o páté.

Let do Británie si vyberte na této adrese www.jet2.com a objednejte si ubytování a vaše cesty po Velké Británii si naplánujte zde www.transportdirect.info případně si objednejte automobil www.nationalcar.co.uk.

Velikonoční sladká stezka Cadbury v parku Attingham

2. – 5. dubna 2010

Vesnice Atcham, nedaleko Birminghamu, Shropshire

Attingham nechal v roce 1785 vybudovat Lord Berwick I. Pět generací jeho potomků více jak 160 let spravuje nádherné panství a přilehlý park. Sídlo, které leží nedaleko řeky Severn, se pyšní restaurovaným interiérem s výjimečnými dekorativními prvky a nádherně dekorovaným budoárem. Atmosféra jídelny vás přenese do dob klasicismu a dýchne na vás typicky britská nálada čajových dýchánků.

Až si prohlédnete sídlo, vydejte se závodit do parku. Vy i vaše ratolesti se můžete vyřádit na velikonočních závodech a užít si nezapomenutelná dobrodružství. Vajíčka, zeď pro malíře, malování na obličej. Poznejte, jak vypadají britské velikonoce, a buďte si jisti, že ani v Británii Vás sladká odměna nemine. Od pátku do pondělí bude probíhat soutěžení denně od 10 do 16 hodin.

Zlaté vejce z Mount Stewart 2. – 9. Duben 2010

Newtownards, nedaleko Belfastu, Severní Irsko

Ponořte se do historie sídla Mount Stewart a jeho majitelů prostřednictvím artefaktů a uměleckých děl, které sbírají po staletí. Vydejte se vychutnat krásy zahrad plných květin a vzácných dřevin ze všech koutů světa. Vaše smysly budou opravdu nasyceny příjemnými vjemy.

Jednu z nejvzácnějších a nejoriginálnějších zahrad naleznete nedaleko Belfastu. Design a podoba zahrady předvádí geniální nápady zahradních architektů. Právě zde objevíte, jakým způsobem zušlechťuje krajinu britská zahradnická tradice. Tato část Británie je oblastí mírného podnebí, a tak se zde daří velkému množství rostlin. Je to jedinečné místo, kde zažijete středomořské klima.

Váš rodinný výlet završte návštěvou Větrného chrámu a vyhlídky na městečko Strangford Lough. Během velikonoc je pro rodiny s dětmi vždy od 11 do 16 hodin připraveno závodění nazvané "Běh pro zlaté vejce".

Park Hatchlands 7.dubna 2010

Guilford, nedaleko Brightonu, Surrey

Příjemné a poklidné místo ve městečku East Clandon nechal vybudovat v 50. letech 18. století admirál Boscawen. V celém domě jsou stropy zdobené námořnickými motivy, což vám napoví, kým Boscawen byl. Dnes je sídlo obydlené potomky slavného námořníka a především místem, kde naleznete největší evropskou sbírku klávesových hudebních nástrojů. V šesti pokojích mimo jiné také odpočívají nástroje, na kterých skládal Johan Sebastian Bach nebo Frederick Chopin.

Jaro probouzí k životu pestrobarevný květinový sad, který navrhla architektka Gertruda Jekyll. S dětmi se můžete vypravit po několika značených trasách v rozsáhlém parku, který obklopuje panství.

Na velikonoční svátky a oslavy jara je připraven bohatý program pro malé i dospělé návštěvníky. Pokud si chcete užít projížďku na lamě a dětem zorganizovat dobrodružnou výpravu, objednejte svou rodinu na tomto telefonním čísle 01483 222482 do velikonočního programu. Vaše projížďky na lamě se poté uskuteční 7. nebo 14. dubna 2010 od 11 do 15 hodin.

Upečte si sušenky na tajemném hradě Drogo

Drewsteignton, nedaleko Cardiff, Devon

Žulová a chladně působící stavba skrývá ve svých útrobách místnosti s příjemnou a domáckou atmosférou. Okázalá fasáda a vkusně laděný interiér hradu dává návštěvníkům pocit romantické doby rytířů a sličných panen. Nástěnné koberce, vzácné tkaniny, gobelíny a dobový nábytek ze 17. století dotváří přívětivý charakter dalších místností.

Návštěvu hradu ocení každý milovník dojímavých a impozantních romantických staveb. I sentimentální povaha a kompozice okolní přírody je na hradě Drogo v duchu romantickém. Rododendronové údolíčko a úchvatná zahrada nabíjí příchozí pozitivní energií. Vy i vaše děti uprostřed hradní zahrady doslova pookřejete.

Těsně po velikonocích, ve středu 7. dubna si budou moci zájemci upéct a nazdobit vlastní sušenky v intervalech od 11 do 13 hodin a poté od 14 do 16 hodin odpoledne. Umí vaše děti péct lepší sušenky než vy? A že nemáte chuť se po tak něžném zážitku v magickém hradě válet těsto? Na Drogu mají sušenky připraveny pro každého – v místní kavárně si můžete objednat zejména produkty místních obyvatel.

Zakuste život řeholníků v opatství Fountains a odemkněte královskou vodní zahradu Studley

Ripon, nedaleko Leeds, Severní Yorkshire

Navštivte skvost britského kulturního dědictví a nebudete litovat. Děti budou nadšené z ruin, které připomínají, jak vypadalo opatství již ve 12. století. Středověká Británie zanechává hluboký dojem a navíc sousedí s posledním dochovaným cisterciáckým mlýnem na kukuřici.

Zahrada z gregoriánské doby se řadí mezi nejúžasnější vodní zahrady Spojeného království. V královském parku Studley narazíte na neoklasicistní sochy, letohrádky a naskytnou se vám nezapomenutelné scenérie.

Načerpejte atmosféru viktoriánského kostela Svaté Marie a relaxujte v čítárně v hale poblíž Eliščiny fontány. Váš rodinný den skvěle oživí návštěva rezervace jelenů a děti hlasitě ocení možnost řádění na dětském hřišti.

A během velikonoc máte šanci zažít na vlastní kůži tvrdou řeholi. Místní správci nabízejí tento zážitek u příležitosti křesťanských svátků. Zájemci dostanou dobové kostýmy a vyzkouší si několik tradičních úkolů řeholníků – umíte si představit, jak vypadala taková řehole?

Památky a další významné kulturní a historické stavby patří mezi památky, které spravuje NationalTrust a více informací o událostech a programu hledejte zde www.nationaltrust.org.uk.

Veškeré informace o Velké Británii hledejte na www.visitbritain.cz.

Staňte se fanouškem Love UK na Facebooku.