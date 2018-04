Přívaly lidí Lysá Hora nezvládá

"Každý přileze nahoru s vyplazeným jazykem a musí ještě vystát půl hodinovou frontu na vodu. Copak jim nejde o zisk?" Minulou sobotu navštívilo Lysou horu až dva tisíce turistů. Předpověď počasí na tento víkend naznačuje, že Lysá hora bude opět cílem mnoha víkendových výletů.Tomu, kdo si nevezme tekutiny s sebou, proto hrozí, že mu na vrcholu mohou rupnout nervy. Šéf Beskydského informačního centra ve Frýdku-Místku Petr Kolčárek potvrzuje, že občerstvení na vrcholu jsou nedostatečná."Takové atraktivní místo si podobné služby nezaslouží. Už dávno tam měla být nová chata, která by možnost občerstvení rozšířila," řekl Petr Kolčárek, který ale zároveň poukazuje na to, že je v silách provozovatelů zvládat více náhlé nápory na vrcholu, jaké byly o minulém svátečním víkendu."Problém je v tom, že občerstvení na Lysé hoře provozují lidé, kteří nemají k turistice a horám ten správný vztah. Mohli by například vytáhnout stánky nebo otevřít okýnka. Tím obsloužit více lidí a samozřejmě více vydělat," řekl.Vrchol Lysé hory spadá do katastru čtyř obcí - Starých Hamer, Krásné, Ostravice a Malenovic. "Nás starosty velmi mrzí, v jakém stavu je Lysá. Pro někoho je výšlap na ni životním výkonem a pak se dočká podobných služeb. Je to však i problém současných majetkových vztahů na Lysé a nutnosti postavit tam lepší zázemí. Ta hora si to zaslouží," řekla starostka Malenovic Šárka Škutová.Provozovatel jednoho z občerstvení na vrcholu Ivo Sklenář se brání. "Tolik lidí, kolik přišlo o víkendu, tu máme tak čtyřikrát do roka a zareagovat na něj je problém. Provozovali jsme ještě jedno okénko s pivem, ale zavřeli jsme ho, protože se v srpnu a září jeho provoz nevyplatil," řekl podnikatel. Dodal však, že o tomto víkendu služby zlepší.