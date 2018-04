Příval maďarských Romů do Kanady

Torontské deníky přinesly obsáhlou zprávu o hromadném příchodu maďarských Romů do Toronta v posledních třech měsících. Současný stav je kopií situace z let 1997-98, kdy se odehrál silně publikovaný příval českých Romů, který skončil zavedením vízové povinnosti českým návštěvníkům Kanady. Torontská ubytovací zařízení pro uprchlíky jsou nyní přeplněna a autority se snaží maďarské Romy, kteří do Kanady přišli kvůli údajné rasové diskriminaci v mateřské zemi, ubytovat v dalších ontárijských městech. Torontský radní Brad Duguid oznámil, že Toronto nemůže v současné době přijmout další rodiny. Proto jich několik bylo již posláno do asi 100 km vzdáleného St. Catharines.