PŘÍSNĚJŠÍ KONTROLY VE ŠPANĚLSKU

Čeští občané,kteří cestují do Španělska, by měli podle ministerstva zahraničních věcí počítat s přísnější imigrační letištní kontrolou. Zejména občané, kteří do Španělska cestují individuálně, potřebují zpáteční letenku s pevným datem, jednorázovou hotovost 50 000 peset (zhruba 11 000 korun) a 5000 peset (zhruba 1100 korun) na osobu a každý další den pobytu. Při vstupu na španělské území je rovněž důležité znát místo pobytu ve Španělsku nebo jméno a adresu osoby,u níž se čeští občané hodlají během pobytu zdržovat.