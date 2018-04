Přišli jste o radost z dovolené? Nechte si za to zaplatit

Z celkového počtu všech prodaných zájezdů se v České republice reklamují zhruba 4 procenta. Nezřídka se stává, že z reklamací vzniknou zdlouhavé tahanice klientů s cestovními kancelářemi o každou korunu. Zákazníci nejenže nejsou informováni, na co mají právo, ale jejich požadavky bývají často bagatelizovány a nároky na jakoukoli kompenzaci zamítány.

Český cestovní ruch míří do Evropy

Cestovní kancelář Fischer přichází jako první u nás s tzv. ITQ kodexem. Tento systém, který stanoví konkrétní výši reklamační náhrady v procentech z ceny zájezdu u každé jednotlivé služby, se již přes 20 let úspěšně využívá v západní Evropě. V Německu je systém používán pod názvem Frankfurtská tabulka.

"Zavedení ITQ kodexu je zlomovým okamžikem nejen pro CK Fischer, ale pro celý segment cestovního ruchu v České republice. Přináší zcela nový standard v oblasti vyřizování reklamací," uvedl Jiří Jelínek, výkonný ředitel CK Fischer.

Náhrada tzv. ztráty radosti z dovolené

ITQ kodex zahrnuje více než 50 položek, které klient cestovní kanceláře může reklamovat. Mezi nimi je například nedodržení typu pokoje, nepřiměřený hluk v okolí hotelu, menu místo bufetu, chybějící slunečníky na pláži, zpoždění letu.

Pokud by reklamace nedostatků ze strany cestovní kanceláře a špatných služeb přesáhly podle kodexu 50 procent, má klient poprvé v historii cestovního ruchu u nás také nárok na tzv. ztrátu radosti z dovolené. V tomto případě bude zákazníkovi vyplacena další náhrada - a to v rozmezí od 1 000 do 2 000 korun za osobu a den. V tom nejhorším případě zkažené dovolené tak klient může dostat zpět nejen celou částku za zájezd, ale třeba i dalších 50 i více procent z ceny zájezdu.

Budou ostatní cestovky následovat?

CK Fischer je v České republice první, která zavádí číselné tabulky náhrad za špatné služby.

"O podobném systému uvažujeme do budoucna také, nemusí to být třeba takováto taxativní tabulka, ale nějaké naše interní řešení," uvedl pro iDNES.cz mluvčí CK Čedok Tomáš Brejcha.

Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, se naopak domnívá, že ostatní cestovní kanceláře v ČR opatření CK Fischer nejspíš následovat nebudou. "Považujeme to jen za jeden z mnoha způsobů cestovní kanceláře, jak klientovi ukázat, že si je jistá svojí kvalitou. Je to hodně agresivní - v dobrém slova smyslu - marketingový krok, jak deklarovat kvalitu služeb," uvedl Okamura. Zároveň ale poukázal na to, že pro řadu malých cestovních kanceláří je zavedení podobného opatření příliš drahou záležitostí. Smlouvy s Evropskou cestovní pojišťovnou, která tento produkt na českém trhu zaštiťuje, jsou podle Okamury finančně nákladné.

Příklady kompenzací podle ITQ kodexu CK Fischer (platí od 1. května 2009)