Malé kufry do šrotu? Příruční zavazadla do letadel mají být menší

Optimální míry: 55 × 35 × 19 cm

Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) přišla s návrhem, který se týká sjednocení a optimalizace velikosti kabinových zavazadel, hlavně pro letadla s kapacitou nejméně 120 cestujících.

Optimální rozměry podle IATA jsou: výška 55 cm, šířka 35 cm a hloubka 19 cm. (Na svých stránkách IATA uvádí 20 cm, ale jde zřejmě o chybný převod 7,5 palce na centimetry). Pro srovnání - nízkonákladová společnost easyJet požaduje rozměry 56 × 45 × 25 cm, Ryanair pak 55 × 40 × 20 cm. Letecká společnost British Airways má parametry stejné jako easyJet 56 × 45 × 25 cm, navíc ale povoluje ještě druhé menší zavazadlo - i jeho rozměry 45,7 × 35,6 × 20,3 cm - však nepatrně překračují návrh IATA.

Je to jen návrh, rozhodnutí bude na aerolinkách

Důvodem návrhu je podle IATA stále větší problém najít na palubě místo pro příruční zavazadla všech pasažérů. Mluvčí Mezinárodní asociace leteckých dopravců britskému Telegraphu řekl, že je na jednotlivých leteckých společnostech, zda se návrhem asociace budou řídit. Podle IATA už ale naznačila souhlas s tímto krokem řada velkých přepravců, mezi nimi jsou např. Emirates, Lufthansa, Air China, Avianca, Azul, Cathay Pacific, China Southern a Qatar.

"Zatím jsem nenarazil na leteckou společnost, která by řekla, že je to špatný nápad," řekl viceprezident IATA Thomas Windmuller listu The New York Times. V následujících týdnech očekává souhlasné stanovisko dalších aerolinek. Agentura DPA ve čtvrtek nicméně poznamenala, že ještě není zcela jasné, zda tomu tak skutečně bude. Tisková oddělení německých společností Lufthansa a Air Berlin například sdělila, že konečná rozhodnutí o zavedení nových rozměrů ještě nepadla.

Pro cestující by to znamenalo nutnost koupě menšího kabinového zavazadla, nebo si nechat to stávající odbavit, za což hlavně nízkonákladové společnosti účtují poplatek. U velkých dopravců je však odbavené zavazadlo do určitého počtu kilogramů v ceně letenky. Hodně pasažérů už ale bylo „vychováno“ nízkonákladovými společnostmi k velké úspornosti a cestují jen s malým příručním zavazadlem, takže by se museli ještě víc uskromnit.

Úspora času, paliva i lobby výrobců kufrů...

Nová iniciativa IATA vyvolala diskuse mezi leteckými odborníky v různých zahraničních denících i na sociálních sítích. Kdo z toho bude mít užitek? ptají se mnozí. Pokyny IATA nejsou pro aerolinky zákonem a nelze je vynutit, zdůrazňuje editor odborného časopisu Flight Global magazine David Learmount pro server BBC. Zároveň poznamenává, že „menší zavazadlové skříňky mohou ušetřit aerolinkám čas při manipulaci s nadměrnými kabinovými zavazadly a že čas jsou peníze.“

Mnozí diskutující na zahraničních webech poukazují na úsporu paliva, jiní považují regule za nesmyslné, jiní skepticky spekulují o korupci i o lobby výrobců kufrů. Ti by na tom totiž každopádně vydělali, nová kabinová zavazadla by měla být označena nálepkou “IATA Cabin OK”. Zajímavé totiž je, že pokud byste shodou okolností již nyní měli kufr stejných rozměrů, které chce IATA prosazovat, nesmíte ho novou nálepkou opatřit. Tu mohou mít jen kufry vyrobené po datu vydání doporučení, píše se přímo na webu IATA.

Iniciativa IATA následuje také po jednáních některých aerolinek s výrobci letadel Airbus a Boeing, které už plánují zmenšení zavazadlových skříněk nad hlavami cestujících.

Sjednocení velikostí zavazadlových skřínek by pomohlo odstranit rozpory ve velikostech zavazadel u různých společností a vedlo by to k větší spokojenosti cestujících, argumentuje viceprezident IATA Thomas Windmuller na serveru BBC s tím, že by to také mělo výrazně urychlit nástup do letadla. "Vidíme to jako zisk, zisk pro každého,“ uvedl.

