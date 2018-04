Přírodu zákazem vstupu neochráníme

Lidí, kteří mají odvahu a sílu si vyšlapat nějaký svah po svých a pak sjet panenským terénem, se podle mě chovají k přírodě daleko ohleduplněji než disciplinovaní uživatelé továren na turismus.

Kolik stromů zničí skialpinista? Kolik zvěře vyplaší v zimním spánku? A kolik stromů zničí a zvěře vyplaší stavitelé lanovek, sjezdovek, zástupy turistů, co přijedou v autě až pod sjezdovku, majitelé chat, co si vozí hosty až na hřebeny na skútrech, fabriky, co tráví stromy po desetitisících?

Místo toho, aby ochranáři napřeli svoje síly tam, kde by to mělo skutečně smysl, tak budou organizovat společně s policií zátahy na těch pár bláznů, co je už fronty u vleků unavily? Možná trošku škoda, ne?

Navíc se sami zbytečně staví do opozice proti lidem, kteří mají hory a přírodu skutečně rádi a kteří by jim naopak v ochraně hor mohli pomoct.

Já jsem pro racionální a zodpovědný přístup k horám. Otevřít je, informovat lidi o nebezpečí lavin, instruovat je o tom, kde skutečně je nějaký porost, který můžou zničit a kde je jenom louka, které se nic stát nemůže. Zavést možnost individuálního pojištění, ze kterého by se pak platily případně záchranářské práce. (A kdo se nepojistí, tak si to holt případně pěkně zaplatí ze svého).

Tenhle systém funguje ve Francii a je bez problémů. A lidí si tu pak hor i ochranářů či záchranářů váží.

Ale jsem trošku pesimista a obávám se, že ještě pár let budou muset Češi jezdit za skialpinismem za hranice a nebo porušovat nesmyslné zákazy u nás.