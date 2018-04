Přírodu Krkonoš válcuje byznys. Na hřebeni vyroste přes 200 apartmánů

Stavět se bude v blízkosti nejpřísněji chráněné zóny

I když se Správě Krkonošského národního parku nelíbí pokračování výstavby schválené v devadesátých letech, vydaná povolení jsou podle posledního rozhodnutí platná. Ochranáři se tak snaží alespoň o zmenšení projektu, podle kterého v blízkosti nejpřísněji chráněné přírodní zóny má vzniknout 250 apartmánů. Jejich odpůrcům vadí především fakt, že naruší výhled na Kotel a další výjimečné lokality Krkonoš.

"Snažíme se vyjednávat s obcí a s investorem. Zatím se to vyvíjí dobře. Předpokládáme, že by se mělo stavět pouze na už zastavěných pozemcích," říká ředitel Krkonošského národního parku Jan Hřebačka. Pokračování stavby ani tomu, co již na Mísečkách bylo postaveno, není zrovna nakloněn. "Je to pro nás memento. Výzva, kdy si musíme říct, tohle už nikdy nemůžeme dopustit," říká Hřebačka. Dnes by se už jen těžko našel někdo, kdo by takové povolení vydal.

"Kdybychom se nyní k výstavbě postavili tak, že tam nebude nic, tak Česká republika a Krkonošský národní park budou atakovány vymáháním určitých náhrad za zmaření investice," vysvětluje Hřebačka.

Celý projekt turistického městečka, rozdělený do třech etap výstavby, už měl být dokončen. Realizována byla však zatím pouze první etapa, ve které na Horních Mísečkách vzniklo v pěti domech 109 apartmánů a podzemní parkoviště pro tuto ubytovací kapacitu.

Mrtvé město bez zázemí i služeb

Kdy se s výstavbou, zahájenou v roce 2002, bude pokračovat, zatím není jasné. "Kvůli KRNAPu jsme museli rozsah výstavby na Horních Mísečkách zmenšit," říká Pavel Šustík, manažer projektu firmy Level, která je investorem. Ani toto snížení nebylo pro park dostatečné a proto Level projekt znovu přepracoval. Rozsah druhé etapy výstavby bude po úpravách zhruba o třetinu menší.

Ale už současný rozsah budí rozpaky. Chybějící zázemí typu služby a restaurace bude na řadě až v poslední fázi projektu. "Dá se říct, že to tam je mrtvé město. Jak skončí lyžovačka, tak nikde nic není. Není možnost si někde něco koupit nebo déle posedět," říká Milan Rychtr, starosta Vítkovic v Krkonoších, kam Mísečky spadají.

Obec na Mísečkách počítá se stavbou parkoviště, protože se obává, že na plánovaný parkovací dům nedojde. "To dnes asi už nikdo nezaplatí. Hlavně, aby tam vzniklo chybějící zázemí. Pokud výstavba proběhne v rozumném rozsahu na místě chátrajících staveb, tak to bude dobře," míní Rychtr.