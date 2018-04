Přírodní unikát můžou zachránit jen strážníci

"Nedávno jsme tam instalovali informační panely upozorňující, které unikátní chráněné rostlinné a živočišné druhy se tam vyskytují. Naléháme na městskou policii, aby na označení chráněného území dohlížela, protože vandalové je často ničí," řekl Svatopluk Zábranský z odboru státní správy ministerstva životního prostředí v Hradci Králové.

Úřad města před čtyřmi lety vyhlásil na deseti hektarech přírodní památku Na Plachtě 1 a ministerstvo životního prostředí na zbývajících třiceti hektarech patřících armádě přírodní památku Na Plachtě 2. Město se o své území stará prostřednictvím podniku Městské lesy, ministerstvo pečuje o rezervaci na vojenských pozemcích prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny v Pardubicích.

Přírodu ničí černé skládky a mytocyklisté

Obě chráněná území vytváří celek, nežádoucími zásahy je přitom postiženo zejména území spravované ministerstvem životního prostředí. Chráněné území devastují zejména černé skládky a motocyklisté jezdící na terénních strojích mimo vyznačené cesty.

"Je to ve vojenských prostorech jedna z nejcennějších lokalit vojenských prostorů, která zcela oprávněně figuruje mezi zvláště chráněnými územími. Těžko nalézt vzácnější přírodní lokalitu s velkým množstvím ohrožených živočišných a rostlinných druhů v tak těsné blízkosti města," dodal Zábranský.

Odborníci míní, že zamezit devastaci chráněného území může účinný dozor. "Připouštím, že z naší strany nejsou dostatečně účinná a pružná některá opatření, zejména dohled nad chráněným územím. Ideální by bylo placení trvalého strážce. To by vyšlo ročně na stejnou částku, jakou musíme vynaložit na obnovu zničených informačních tabulí a údržbu území," uvedl Zábranský.

ČÍM JE PLACHTA VÝJIMEČNÁ * výskytem 892 druhů vyšších rostlin (27 % z celkového bohatství rostlinstva východních Čech (např. plavuň zaplavovaná, rosnatka okrouhlolistá) * výskytem 30 druhů rostlin zahrnutých do červené knihy ohrožených rostlin * výskytem více než 1500 druhů živočichů (126 druhů je chráněných) * výskytem sysla (zcela ojedinělý výskyt ve východních Čechách byl zaznamenán v roce 1998)



* zastoupením 40 procent druhového bohatství vážek v rámci Čech



* výskytem 14 ze 17 druhů obojživelníků, kteří žijí v Čechách