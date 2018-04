Přírodní unikát Chorvatska: gigantické propasti u Imotského

Může se hodit Jak se tam dostat Výlet do Imotského je určen především turistům, kteří směřují na Makarskou riviéru a do přilehlého okolí. Představuje zajímavou alternativu pro okamžik, kdy válení se na pláži začne nudit a vy zatoužíte po příjemném zpestření pobytu. Nejsnadnější přístup je hlavní spojnicí z křižovatky severně od letoviska Brela a dále s pokračováním z obce Cista Provo silnicí č 60 (délka trasy pobřeží – Imotski činí přibližně 50 km). Je třeba ovšem zjistit aktuální situaci, počátkem května tohoto roku zde probíhala rekonstrukce. Existují i další alternativní přístupy, např. z Makarské přes obec Ravča a Zagvozd, případně z Omiše. Pro milovníky Dalmácie

Pokud vám tato oblast učarovala, doporučuji před odjezdem na dovolenou prošmejdit antikvariáty či se vypravit do některé z knihoven a pídit se po publikaci Čtení o Dalmácii (Družstevní práce Praha, 1936 – pravděpodobně existují i novější vydání) z pera našeho spisovatele, etnografa a malíře Ludvíka Kuby. Ačkoli autorovo putování se odehrálo ještě za dob rakousko-uherské monarchie, překvapí množstvím poutavě podaných informací, které mnohé současné bedekry opomíjejí. Užitečné weby

www.imotski.hr

prezentace města Imotski, včetně zajímavostí v okolí

www.tz-imotski.hr

turistické sdružení města Imotski, včetně zajímavostí v okolí

www.modrojezero.org

informace o propastech

www.dalmatia-cen.com

turistické informace regionu střední Dalmácie