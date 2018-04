Divokým údolím řeky Krounky. Krásná podzimní procházka

Říčka Krounka pramení severně od Svratouchu a po necelých 23 kilometrech toku se vlévá do Novohradky. Protéká obcemi Krouna, Otradov a Předhradí a zvláště mezi Otradovem a Předhradím se zařezává hluboko do podloží. Řeka tak protéká skalami a příkrými svahy sevřeným údolím.

V roce 1998 byl v povodí Krounky a Novohradky na rozloze bezmála 511 hektarů vyhlášen Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky. Cílem bylo ochránit původní břehové porosty, podmáčené louky a na ně navazujících smíšené lesy. Kolem malých potůčků a na loukách tady rostou vzácné a chráněné rostliny, kterým vévodí například lilie zlatohlavá, prstnatec májový a rosnatka okrouhlolistá. Ze zajímavých živočichů se zde vyskytují mloci a čolci nebo třeba čáp černý.

Z Otradova do Předhradí k hradu Rychmburk: krajem básníka Heyduka

Auto necháváme v Otradově u autobusové zastávky a obecního úřadu. Máme před sebou celé odpoledne a asi 11 km do Předhradí. Už dlouho nepršelo, ale přesto máme pocit, že korytem teče docela dost vody. Červená turistická značka nejprve prochází malebnou vesničkou, ale netrvá dlouho a noří se do údolí říčky. Pohodlná lesní cesta vede podél nespoutaného toku. Voda skáče přes kameny a na několika místech tvoří malé kaskády.

"Taťko," huláká z lesa pětiletá dcerka, "to je krásná houba! Vezmeme ji domů mamce?" O trochu starší syn mě předbíhá s odpovědí: "Tahle muchomůrka je jedovatá, tu sbírat nesmíme! Ale podívej, tyhle hříbky jsou dobré," dodává. Propadáme tedy houbařskému šílenství a za chvíli zapomínáme na to, že cesta je ještě dlouhá a že v Předhradí musíme stihnout v 17:30 autobus zpátky do Otradova.

Přicházíme k silnici, která spojuje Miřetín a Českou Rybnou. Cesta se tu odklání od řeky a vrací se k ní až před Kutřínem. Kutřín je malebná vesnička, kde na návsi jistě upoutá kaplička Nejsvětějšího srdce Pána Ježíše, postavená v roce 1901. Ze zápisu v místní kronice vyplývá, že se náklady na stavbu vyšplhaly na 2 500 zlatých (asi pět tisíc korun). V Kutříně je možné se občerstvit nebo najíst ve vyhlášené hospodě Přístav, do které prý dříve jezdili lidé až z Ostravy.

Divoký a rychlý tok Krounky střídají klidnější úseky. Kaplička Nejsvětějšího srdce Pána Ježíše z roku 1901 v Kutříně

Nádherné meandry i úseky s žebříky

Za Kutřínem začíná nejkrásnější úsek, který končí pod Předhradím a hradem Rychmburk. Řeka se tu zařezává hlouběji do podloží mezi příkré svahy a skály a vytváří nádherné meandry. Cesta tak nabírá na dramatičnosti a začíná být dobrodružná pro děti, které se už pomalu začaly nudit.

Údolí se rozšiřuje u Šilinkova dolu. Na lesní mýtině stojí rekreační zařízení s možností ubytování a občerstvení. Na Šilinkův důl často vzpomíná i básník Adolf Heyduk, který ve zdejším mlýně strávil prázdniny a i když většinu svého života prožil v Písku, stal se mu zdejší kraj významným zdrojem inspirace. Zmínka o Šilinkově dole se objevuje i v prózách Terezy Novákové.

Cesta se v dalším průběhu opět noří do stínu lesa. Mokré šutry a spadané listí kloužou. "Táto, žebříky!" upozorňuje syn a rozbíhá se dopředu. Marná je moje snaha ho zastavit, aby počkal. Pomalu přelézáme s dcerkou exponovaný úsek a na vrcholu posledního žebříku sedí syn, v očích plamínky a nadšeně vykládá: "Ty jo, to bylo super! Budou ještě další žebříky a řetězy?" Těžko se mi říká, že už jsme skoro v cíli.

Nejkrásnější část údolí Krounky je mezi Kutřínem a Předhradím.

Gotický Rychmurk nad údolím

Nad údolím se najednou objeví majestátní gotický hrad Rychmburk. Byl postaven v první polovině 14. století Tasem z Mrdic. První písemná zmínka nalezená v dobových kronikách pochází z roku 1325. Hrad vystřídal během staletí několik majitelů, až začal po roce 1945 sloužit potřebám lesní správy. V roce 1952 zde byl zřízen domov důchodců. Hrad není přístupný veřejnosti a již 61 let stále slouží stejnému účelu. Správa hradu však umožňuje sezonní přístup na nádvoří hradu a do malé části podzemí, kde byla instalována expozice o zajímavé historii hradu.

Hradem Rychmburk výčet zajímavostí malé vesničky Přehradí rozhodně nekončí. Cestou na autobusovou zastávku procházíme kolem barokního panského dvora s lihovarem a kostela Panny Marie Sedmibolestné. Kostel byl postaven v letech 1752–1753. Zajímavé je, že původní interiér vzniklý mezi lety 1780–1790 se až na drobné výjimky dochoval do dnešních dnů. Za nejcennější a nejhodnotnější bývají označovány hlavní oltář s plastikou Panny Marie a rokoková kazatelna.

Kostel Panny Marie Sedmibolestné v Předhradí byl postaven v letech 1752–1753. Barokní panský dvůr s lihovarem v Předhradí

Na autobusovou zastávku v Předhradí přicházíme právě včas. Pravidelná linka jedoucí do Otradova nás nabírá po asi pěti minutách čekání. Vzhledem k celkové délce výletu kolem 10–12 km a atraktivnímu prostředí se jedná o skvělý tip na rodinný půldenní výlet s malými dětmi. Určitě se nikdo nudit nebude. Při dostatku času je možné z Předhradí pokračovat po červené značce necelých 9 km kolem soutoku s říčkou Novohradkou až do Košumberka.