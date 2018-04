Tip pro lovce fotografií. Tajemné skály v Blockheide kousek od hranic

Může se hodit Jak se tam dostat

Přírodní park Blockheide je velmi snadno dostupný z železniční stanice v Českých Velenicích. Motoristům poslouží odstavná parkoviště na okraji Gmündu a Eibensteinu. Vstup do parku je za dobrovolný příspěvek. Kasičky jsou instalovány u vstupních infotabulí. Kouzelnou tratí do Vitorazi

Gmünd se pyšní domovskou stanicí úzkokolejky, která ho propojuje s Litschau a Gross Gerungs. Obě větve tratě původně končily na nádraží v našich Českých Velenicích. Od května do září ji pravidelně křižují výletní vlaky, včetně spojů stylově tažených parní lokomotivou. Turistům tak umožní navštívit například malebné městečko Vitoraz (Weitra). Tam si zaslouží pozornost zámecký komplex s pozoruhodným muzeem piva umístěným uvnitř rozlehlých sklepení. Internet

www.blockheide.at

www.gmuend.at

www.waldviertelbahn.at