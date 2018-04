Připomeňte si vznik Československa, v Plzni chystají velkolepé oslavy

Je tomu už 96 let od konce první světové války. Jeden z největších světových konfliktů vzal mnoho lidských životů, střední Evropu však obohatil o několik nástupnických států, které vznikly po rozpadu Rakousko-Uherska. Jedním z nich bylo i Československo, na jehož samostatnosti pracovali několik let naši nejvýznamnější státníci.

Vše vyvrcholilo 28. října, kdy Národní výbor v Praze vydal zákon o zřízení samostatného státu československého. Pod zákon se podepsala šestice politiků - Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup - kterým se později začalo přezdívat "muži 28. října".

Právě vznik Československé republiky, které se ke konci meziválečného období říkalo "ostrov demokracie ve střední Evropě", oslaví řada akcí po celém Česku. Kde najdete ty nejzajímavější slavnosti?

Plzeň zpřístupní památky a odpálí ohňostroj

Tradiční plzeňské oslavy vzniku republiky se letos konají po deváté a opět vám umožní navštívit místa běžně veřejnosti nepřístupná. Za symbolických 28 korun nebo zdarma můžete navštívit třeba zoologickou zahradu, DinoPark, pivovar Gambrinus, Pivovarské muzeum, Muzeum strašidel i Velkou synagogu. Přístupné budou výjimečně prostory fotbalového stadionu FC Viktoria Plzeň a Atletického stadionu města Plzně, zabruslit si od 10 do 11 hodin budete moci na Zimním stadionu ČEZ Aréna.

Novinkou letošních plzeňských oslav bude komentovaná prohlídka Loosova interiéru

Také letos se uskuteční komentované prohlídky renesanční radnice a Měšťanské besedy, letos ale navíc nabídku rozšíří zrekonstruovaný Loosův interiér v Bendově ulici 10.

Za symbolických 28 korun vás 28. října sveze magický kolotoč z Francie

Spuštěný bude také francouzský magický kolotoč Le Manege Carré Sénart, který stojí na náměstí Republiky jako předzvěst blížícího se plzeňského kulturního předsednictví Evropě. Svézt se na něm budete moci od 14 do 20 hodin. Z kolotoče ale určitě slezte v 17:30, kdy bude na náměstí T. G.

Masaryka zahájeno slavnostní shromáždění, které se v 18:30 promění v Průvod světel, procházející Klatovskou ulicí přes Smetanovy a Kopeckého sady až na náměstí Republiky. Tam v 19 hodin vypukne na závěr výročního dne velkolepý ohňostroj.

V Praze se otevřou sídla senátu, poslanecké sněmovny i Kramářova vila

Tradiční součástí oslav v Praze je zpřístupnění významných státnických prostor. V úterý 28. října tak budete moci navštívit sídla obou parlamentních komor. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se podíváte do reprezentačních sálů, hlavní zasedací síně, zasedacích místností i kanceláří některých parlamentních výborů. Průvodkyně Pražské informační služby na vás budou čekat od 9 do 16 hodin u vchodu z Malostranského náměstí a během hodinové prohlídky vás seznámí s historií prostor, architektonickými prvky a s jejich současným využitím.

Kramářova vila je tradičním sídlem českých premiérů

Ve stejný čas můžete navštívit také Senát Parlamentu ČR, jehož prohlídka je rozdělená na dvě trasy. Ve Valdštejnském paláci se vám bude věnovat asi 45 minut odborný průvodce, který vás zavede do Jednacího sálu, Valdštejnovy pracovny, Rytířské síně i Prezidentského salonku. Navštívit, tentokrát bez průvodce, můžete i Kolovratský palác a jeho nádvoří.

Otevřena veřejnosti bude 28. října také Kramářova vila, tradiční sídlo českých ministerských předsedů. Prohlídky, jichž se můžete účastnit od 10 do 16 hodin, vás zavedou do interiéru i zahrady, seznámí vás s její historií, obyvateli i rodinou Kramářových. Zastavit se můžete od 9 do 15 hodin zdarma v Obecním domě, který si taktéž dnem otevřených dveří připomene významné výročí.

Zažijte první republiku v Táboře

Posezení v duchu první republiky, swing i prvorepublikový biograf nabídne Den republiky v Táboře. Těšit se můžete na řadu tanečních i hudebních vystoupení, o která se postarají Dixie Street Band Tábor, místní TJ Sokol či stepař Pavel Hrubec. Chybět nebude ani výuka swingu či Čaj o páté se Swing Bandem Tábor.

Do oslav významného výročí se zapojí také Tábor

Po celý den můžete zhlédnout několik výstav - historická jízdní kola, loutky i stolní hry. Speciálně pro 28. říjen si Tábor připravil také prvorepublikový biograf, který vás spolu s prvorepublikovým posezením v restauraci Střelnice, přenese do 20. a 30. let minulého století. Drobnosti si potom budete moci zakoupit na dobovém tržišti.