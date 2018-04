A pak že Češi nemají moře. Nenáročná dovolená v Primorsku je hitem

Bulharsko je letos hitem. Těží ze strachu z teroristických útoků v Turecku a na severu Afriky a také z běženců v sousedním Řecku. Ať už jsou tyto obavy oprávněné, nebo nikoliv, Bulharsko na nich letos vydělá.

Jako doma

Na bulharském pobřeží je hodně středisek, a to nejen turistické továrny na Slunečném pobřeží nebo Zlatých pískách, ale i mnoho menších.

Mezi ně patří i Primorsko. Malé městečko na jihu bulharského pobřeží se v devadesátých letech stalo malou českou enklávou, ale už dávno se k českým turistům přidaly i zástupy Slováků, Poláků, Rusů nebo Ukrajinců. Prostě jako před třiceti lety, kdy se výběr letní dovolené u moře smrskl reálně na Bulharsko a východoněmecký Balt.

Má to jednu výhodu: s trochou snahy si zde porozumíte s každým. Němci a další turisté ze západní Evropy dávají přednost Slunečnému pobřeží a přestože mnohé nápisy jsou pro ně připraveny i v Primorsku, minimálně letos na začátku sezony jsme na ně nenarazili.

Svíčková se šesti

Předností Primorska je kompaktnost. Všude dojdete nejdéle za půl hodiny, centrum žije dlouho do noci a okolo městečka jsou dlouhé písčité pláže. Severní, kde jsou občas vlny, a jižní, kde je mělké moře, ideální pro koupání s dětmi. Jsou zde i akvaparky, stovky restaurací a stánků s občerstvením, každý večer kulturní program na náměstí a i dost obchodů s dovolenkovanými cetkami a převážně padělky oblečení.

Primorsko už dávno obsadili čeští turisté a cestovní kanceláře. Takže na české nápisy narazíte na každém druhém rohu a asi budete obtížně hledat restauraci, kde by neměli český jídelní lístek, takže azbuku nebudete muset luštit. Dokonce tu jsou i ryze české restaurace, které vaří svíčkovou a vepřo-knedlo-zelo. To je s ohledem na místní solidní a nepříliš exotickou kuchyni poněkud bizarní, ale asi to někdo na dovolené potřebuje, jinak by zde nebyly. Pár českých slovíček tady umí každý, kdo s turisty přijde do styku.

Penzion, nebo hotel?

V Primorsku až na pár výjimek nenajdete obří hotelové komplexy, které dominují Slunečnému pobřeží. V devadesátých letech zde byly v podstatě jen penziony ve staré části městečka, dnes se velká část ubytovacích zařízení posunula dál od centra do nových čtvrtí. Nejvíce směrem k severní pláži.

Ani u penzionů, ani u hotelů až na výjimky nečekejte velké zahrady a rozlehlé bazény. I mnoho větších hotelů má bazény, které velikostí odpovídají spíše bazénům u většího domu než u hotelu pro 350 hostů. Takže v sezoně na vás u bazénu nemusí zbýt místo na lehátku a v bazénu se leda tak smočíte, ale rozhodně si nezaplavete. V tomto směru jsou lepší některé penziony, které mají stejně velké bazény, ale jen pro deset, dvacet pokojů a ne pro stovky.

Na druhou stranu jsou hotely i penziony většinou moderní a slušně vybavené. Obvykle za méně peněz dostanete lepší ubytování než v hotelech a penzionech stejné kategorie v Řecku. Někdy je rozdíl dost výrazný ve prospěch bulharských hotelů. Ale samozřejmě neberte první nabídku bez rozmyslu, kontrolujte recenze na prodejních portálech i dalších webech. Obvykle jich najdete dost, abyste se nenapálili. Pozor hlavně na hluk, někde jede hlučná hudba dlouho do noci.

Stejně tak nevěřte všemu, co se v popisech hotelů píše. Přestože je Primorsko opravdu kompaktní a obejdete ho za chvíli, tak zjistíte, že cestovní kanceláře používají jiný metr než ten oficiálně schválený. Dvě stě metrů na pláž bude spíše 400 až 500 metrů a do centra dojdete za uváděných osm minut, jen když poběžíte. Ale to jsou spíš drobnosti.

V každém případě přímo na severní pláži žádný hotel nenajdete, u jižní jich pár je, ale zase dále od centra. U severní jsou nejbližší hotely přes písečné duny nebo nad „útesem“. Za lehátka a slunečník zaplatíte v přepočtu asi 140 korun na den. Nebo si můžete koupit vlastní slunečník, či si ho půjčit od cestovní kanceláře. Někde bezplatně, někde za drobný poplatek. S občerstvením si na plážích nedělejte starosti, stánek je každých 100 metrů a s některými pochutinami chodí prodavači i přímo po pláži.

Počítejte s tím, že ačkoliv jsou obě pláže velmi dlouhé, tak blíže k centru je v sezoně hlava na hlavě. Samozřejmě, čím dál půjdete, tím volnější pláž najdete. O pořádek se starají plavčíci, kteří především při trochu větších vlnách na severní pláži pískají na opovážlivce, kteří se vzdálí více než 20 metrů od břehu, jako zběsilí. Písek je jemný a hluboký, vstup do moře převážně bezproblémový.

Kolik zaplatíte

I v Primorsku už lze najít nabídky na ubytování s all-inclusive. Překvapivě nejen v hotelech, ale i v penzionech. Tam je to ale obvykle řešené tak, že na jídlo se chodí do restaurací mimo vaše ubytování. Takové restaurace zde mají i přímo cestovní kanceláře. Častá je také nabídka polopenze. My doporučujeme jen snídani, protože dobrých restaurací je v Primorsku víc než dost a ceny jídla jsou stejné, či nižší než v Česku (v galerii najdete několik jídelních lístků, 1 leva je asi 13,80 koruny).

V poledne mají restaurace i hotely lokální „hotovky“ za 50 korun. Za velký salát a grilované maso včetně nápoje pak obvykle zaplatíte okolo 130 korun. Jen je nutné dávat pozor při porovnávání cen na to, že někde je jídlo uváděné samostatně, takže ke kuřecímu steaku dostanete jen plátek okurky a jinde jsou v ceně hranolky nebo jiná příloha.

Příjemné je, že ceny se v Primorsku příliš neliší. Ať už v obchůdcích, pár „větších“ samoobsluhách, v restauracích, nebo v hotelech. Na ulici si můžete dát gyros nebo obří palačinku. Ta vyjde na 30 až 50 korun podle náplně, gyros stojí od 30 do 60 korun podle velikosti. Půllitrová limonáda v lahvi vyjde na 12 až 25 korun, voda okolo 12 korun, velká lahev není o moc dražší. Pivo (včetně všudypřítomného českého) vyjde v lahvi na 14 korun a více, točené lze sehnat už za 20 korun, ale obvykle spíše za 30 korun. Obchůdky se základními potravinami jsou všude po městě a některé jsou otevřené non-stop. Větší (relativně) obchod je ve městě jen jeden, na začátku centra a trochu mimo trasy, kudy se turisté obvykle pohybují.

Nečekejte na konec sezony

Primorsko má rádo děti. Ve většině větších hotelů je pro ně buď připraven animační program (v některých v češtině), nebo je zde alespoň herna s obsluhou. Některé české cestovní kanceláře zde pak mají přímo dětské centrum s animačním programem po celý den. Navíc je ve městě několik slušně vybavených dětských hřišť a v centru je přes celou sezonu menší pouť s nejrůznějšími atrakcemi. Asi nejpopulárnější je sekce s hned několika velkými nafukovacími hrady, kde si děti mohou za 70 korun hrát neomezeně dlouho.

Primorsko je prostě místo pro příjemnou dovolenou u moře. Nevýhodou je kratší sezona. Když počasí nevyjde, tak se končí se začátkem září. A také nečekejte exotické scenérie ze Středomoří. Z exotické flóry zde najdete tak fíkovníky, jinak si budete připadat jako v Česku.

Ani městské kulisy nejsou příliš exotické. Stará část připomíná vilovou čtvrť jihomoravského města, zbytek je moderní s někdy více a někdy hodně málo vkusnou architekturou. Ke cti města nutno přiznat, že žádná stavba netrčí do nebes, a rámec menšího střediska se tak podařilo udržet.