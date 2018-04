Na sjezdovky ke Středozemnímu moři. Prolyžovali jsme Přímořské Alpy

Azurový rytmus a karneval na pobřeží Při návštěvě Přímořských Alp je třeba si uvědomit, že se nacházíte v části zeměkoule, kde lidé drží polední klid a kde žijí v pomalejším rytmu . Všechny obchody ve střediscích jsou zavřené v době siesty, tedy minimálně od 12 do 15 hodin . To je čas oběda, který je ovšem třeba zahájit včas.

Poslední dopolední kávu tady dostanete v jedenáct a pak už se na terasách horských restaurací prostírá k jídlu. Musíte zasednout nejpozději v jednu po poledni, abyste souzněli s rytmem místních obyvatel. To všechno je trochu nadsázka, protože globální turistika musí vycházet vstříc i globálním klientům. Restaurace, které se zřekly svých lokálních zásad, samy sebe zřetelně stigmatizují nápisem například „ Service continu ", což znamená česky přibližně „teplá jídla po celý den". Hranolky a ohřívanou klobásu si v takových podnicích můžete dát v kteroukoli denní hodinu, stejně tak u bufetu na stojáka.

Od soboty 13. února začíná v Nice karneval, který patří k nejproslulejším v Evropě. Letos bude trvat až do posledního únorového víkendu. Pro lyžaře je to mnohoznačná zpráva. Jednak si můžete svůj pobyt naplánovat tak, abyste si mohli užít i karnevalového veselí. Stojí to za to. Vznikne tak druhá malá dovolená za minimální investici. Karneval je tak velmi jiný než lyžování v horách, že se může zdát, že jste se ocitli v jiné realitě. Na druhou stranu je poněkud nepředvídatelné, zda místní budou cestovat do hor více, nebo méně, a to proto, že buď se chtějí karnevalu zúčastnit, nebo před ním naopak prchnout. Každopádně zastávka v Nice stojí za to i po skončení karnevalu, protože obě střediska letos zavírají až 17. dubna.