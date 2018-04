Příloha NA CESTÁCH přechází na sobotu

Už od příštího čísla čeká na čtenáře změna. Příloha NA CESTÁCH, která dosud pravidelně vycházela v úterý, se přesouvá do sobotního vydání MF DNES. Zároveň se změnou dne, kdy bude vycházet, se mírně změní také její tvář. Ta by měla více odpovídat víkendovému čtení, které bude, jak jinak, zaměřené na cestování a vše, co s ním souvisí.