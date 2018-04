Příliv Číňanů do Kanady bude dlouhodobý

Podle místa narození převládají emigranti z Ameriky (bez ohledu na bližší místo původu), následují ti, co přišli z Evropy a emigranté z Asie.

Nechceme si hrát s čísly, ale zcela úmyslně jsem vytáhla ta, která dávají už z letmého pohledu jasnou odpověď na otázku, která asijská skupina je v Kanadě zastoupena nejpočetněji. Ano, jsou to Číňané. A jak kanadští diplomaté předpovídají, příliv čínských uprchlíků a emigrantů do země javorového listu bude pokračovat dalších pětadvacet let.

„Čína bude s největší pravděpodobností i nadále největším zdrojem emigrantů,“ uvedl kanadský velvyslanec v Pekingu, který je zároveň generálním konzule v Hongkongu. „Kvůli Číně bude nutné změnit integrační programy,“ dodává dále diplomat. Toto varování bylo uvedeno v hlášení nazvaném „Large Actual Movement 2000“, které sestavili diplomaté a emigračními manažeři v Číně.

Skupina, jež sama sebe nazývá „The Top Guns“, byla určena ke studiu problémů souvisejících s pašováním lidí a budoucí migrační paternalistiky. Tato zpráva byla získána pro kanadský tisk prostřednictvím Access to Information Act. V ní se dále uvádí, že masívní čínská migrace je způsobena současným velmi špatným stavem čínské ekonomiky, nedostatkem občanských svobod a omezenými vzdělávacími možnostmi mladých.

„Tento přesun teprve začíná,“ tvrdí zmíněná skupina a dodává, že z 300 000 studentů, kteří opustili Čínu v posledních letech, se téměř nikdo nevrátil. Většina studentů zůstane natrvalo v cizině. Diplomaté říkají, že příslušné čínské úřady poskytují falešné identifikační dokumenty a podporují studentské žádosti o vstup do Kanady. Za 2000 dolarů poskytne organizace nepravé doklady o absolvování středních a vysokých škol, zatímco další oddělení této organizace poskytne financování, nebo zprostředkuje bohaté sponzory. Vrcholem všeho je informace, že kanadským podnikatelským společnostem jsou slibovány lukrativní kontrakty v Číně, pokud jsou ochotny financovat vzdělání dětí čínských vládních činitelů.

Celému problému obrovskou měrou napomáhá téměř zcela nefunkční kanadský emigrační systém (psali jsme o tom 23.9. 1999 v článku Pašeráci lidí se postarali o přísun Číňanů) a současná federální vláda levicových liberálů, jež v obavách o ztráty volebních hlasů čínských Kanaďanů, není ochotna ve věci udělat žádné efektivní kroky. Spíše naopak již tak nízkou autoritu kanadských emigračních zákonů ještě snižuje.

