Příležitosti k lyžování v okolních regionech

ProvozovatelModerně vybavená střediska disponují automatickým odbavovacím systémem umožňujícím platnost jízdenek ve všech třech střediscích, které TJ Bižuterie provozuje - v Bedřichově, na Tanvaldském Špičáku a na Severáku. TJ Bižuterie je největší provozovatel vleků v Jizerských horách. Celková přepravní kapacita jejích vleků dosahuje 15 510 osob za hodinu. Kvalita lyžování je zvyšována denní strojovou úpravou všech sjezdových tratí. Tanvaldský Špičák a Bedřichov jsou navíc vybaveny systémem umělého zasněžování. Ve střediscích jsou zřízeny a provozovány půjčovny lyží, lyžařské školy a školky, občerstvení v restauracích a bufety. Všechna střediska nabízejí dostatečnou parkovací kapacitu v blízkosti vleků. Sjezdové lyžování vhodné zejména pro rodiny s dětmi je doplněno rozsáhlými možnostmi pro běžecké lyžování. Jizerská magistrála poskytuje 100 km denně upravených běžeckých stop všech stupňů náročnosti. Tanvaldský Špičák je kromě jiného místem pořádání závodů ve sjezdovém lyžování.Běžecké tratě: Tanvaldský Špičák je napojen na Jizerskou magistrálu spojnici Albrechtice sedlo - Májovka - Knajpa: 6 km Páteřní trasa Jizerské magistrály (70 km). Toto středisko vysílá denně na programu ČT2 v pořadu Panorama 7:55-8:30 hod. Aktuální informace: teletext ČT1/ČT2, strana 191.Běžecké tratě: Přímo v obci jsou udržovány tratě na běžeckém stadionu 1 - 10 km. Na stadionu začíná hlavní strasa Jizerské magistrály Bedřichov - Kristiánov - Rozmezí-Mořina; napojení na řadu vedlejších tras. Toto středisko vysílá denně na programu ČT2 v pořadu Panorama 7:55-8:30 hod. Aktuální informace: Teletext ČT1/ČT2, strana 191.Běžecké tratě: Hlavní nástup na Jizerskou magistrál je na parkovišti u Kapličky. V případě dobrých sněhových podmínek je upravována spojnice na Slavanku - dětské vleky. Od Kapličky je možno si vybrat některou z tras Jizerské magistrály, případně lyžovat pouze na Hrabětické louce.Toto středisko vysílá denně na programu ČT2 v pořadu Panorama 7:55-8:30 hod. Aktuální informace: teletext ČT1/ČT2, strana 191.Středisko se stoletou tradicí zimních sportů v dosahu liberecké městské dopravy a jen hodinu jízdy autem z Prahy. První příležitost k zimním sportům na cestě ze Saska. Kabinová lanovka na vrchol Ještěd - panoramatický výhled. Můstky jsou dějištěm světových i kontinentálních pohárů ve skoku a severské kombinaci. Dobře upravené tratě pro náročné na severovýchodních svazích Ještědu a Černé hory. Široké tratě pro začátečníky na Pláních plných slunce. Dopoledne a ve všední dny zlevněné jízdné. Večerní lyžování na umělém sněhu od 18:00 do 21:00 hodin. Lyžařská škola o víkendu a prázdninách (telefon 0605 / 549864) Individuální instruktoři lyžování kdykoliv i jen na několik hodin. Půjčovna lyží a snowboardů. Město Liberec a nový provozovatel vleků připravují zasněžování celého střediska, výstavbu lanovek a další novinky. Počet lanovek/vleků: 1/7 Přepravní kapacita: 3375 os/h Zasněžování: 0,35 km Celková délka tratí: 8,7 km Nadm. výška: 540-1000 m Obtížnost tratí: lehká, středníToto středisko vysílá denně na programu ČT2 v pořadu Panorama 7:55 - 8:30 hod. Aktuální informace: teletext ČT1/ČT2, strana 191.Lyžařský areál Parlament je čtvrté největší středisko Jablonecka (550 - 650 m n.m.). Tři lyžařské vleky: 1) TLV 12 - jednomístný teleskopický, délka 600 m, převýšení 120 m, přepravní kapacita 980 osob/1 hodina, 2) Tatrapoma P - jednomístný teleskopický, délka 260 m, převýšení 50 m, přepravní kapacita 500 osob/1 hodina, vhodný pro začínající i pokročilé lyžaře, 3) provazový lyžařský vlek, délka 100 m, převýšení 10 m - školička lyžování Tři sjezdové tratě o celkové délce 2 km, pravidelně strojově upravované, svah je uměle osvětlený, každodenní večerní lyžování.Další služby: občerstvení, bezplatný skibus z okolí, slevy pro skupiny - vedoucí jízdné zdarma, bezplatná úschovna lyží, v horní a dolní části lyžařského vleku bezplatné parkoviště.Aktuální informace: teletext ČT1/ČT2, strana 191.Obec Josefův Důl leží v centru Jizerských hor. Mikroklima údolí zajišťuje dostatek sněhu. Průměrná délka pokrývky činí 100 dní. V Josefově Dole žije 1000 stálých obyvatel. V hotelích, penzionech a soukromých domech je k pronajmutí 1400 lůžek. Dopravní spojení zajišťují České dráhy - přes den přijíždí vlak každých 40 minut, obec má též víkendové autobusové spojení s Prahou. Návštěvníci mají k dispozici základní síť prodejen, více než deset restauračních zařízení, lékárnu a praktického i zubního lékaře.Josefův Důl navíc návštěvníkům nabízí také tři sjezdové lokality s každodenním provozem: 1. Pod přehradou - 3 vleky od 110 do 260 m, večerní osvětlení, restaurace a půjčovna lyží 2. Bukovka - dva vleky 800 a 450 m + dětský vlek, večerní osvětlení menšího vleku 450 m, bufet, lyžařská škola 3. Jatka - 1 vlek 260m, večerní osvětlení, bufetV areálu Lesana jsou upravovány běžecké tratě od 500 m do 3 km, z toho je 800 m osvětlených.Aktuální informace: teletext ČT1/ČT2, strana 191.Lyžařský areál Klínovec - sever je největší lyžařské středisko Krušných hor. Nachází se jen 120 km západně od Prahy v blízkosti hranic s Německem. Lyžařské tratě všech druhů obtížností jsou pravidelně upravovány. Středisko nabízí sněhovou garanci nově vybudovaným systémem umělého zasněžování, který pokrývá všechny sjezdové tratě - celkem jde o 5,5 km uměle zasněžovaných svahů o rozloze 13 hektarů. Zasněžovací systém je plně automatizovaný. Ve středisku se nachází lyžařský miniareál vhodný především pro lyžařské začátečníky a rodiny s malými dětmi. V rámci pětidenní jízdenky lze strávit pátý den lyžování v areálu Neklid nebo v německém Oberwiesennthaalu.Další služby: Dvě lyžařské školy, dvě půjčovny lyžařského vybavení, dva ski servisy, 8 bufetů, restaurace, velká nabídka ubytování a 4 veřejná parkoviště s kapacitou 1000 aut. Dopravu lyžařů zajišťuje zdarma skibus na těchto trasách: Loučná, Háj, Mariánská-Boží Dar, Vejprty-Kovářská.Aktuální informace: teletext ČT1/ČT2, strana 198.Rokytnice nad Jizerou je jedním ze známých středisek cestovního ruchu v České republice s ideálními podmínkami pro provozování zimních sportů. Čtyřsedačková lanová dráha vede na vrchol Lysé Hory až do výše 1312 m.n.m. Délka lanové dráhy je 2198 m a přepravní kapacita 1800 osob za hodinu. Nejnáročnější černá sjezdovka, červená FIS, turistická modrá, slalomový svah a tratě pro úplné začátečníky jsou pravidelně upravovány. Lyžování v zimním středisku Studenov je určené především pro méně zdatné lyžaře, vhodné pro rodiny s dětmi. Celková délka sjezdových tratí v oblasti Rokytnice nad Jizerou činí 9,5 km.Běžecké tratě: 1. Město - běžecké okruhy (3 km, 5 km) 2. Ručičky návaznost na Harrachovské tratě (1 km) 3. Lysá hora - Krkonošská magistrála (3 km) 4. Areál Studenov - Čertova hora - Harrachov (2 km) 5. Areál Studenov - Dvoračky - Sedlo - Labská (10 km) 6. Areál Studenov - Dvoračky - Rezek - Rokytnice (7 km)Další služby: Lyžařská škola, úschovna a půjčovna lyžařského vbavení, skiservis a prodejna sportovních potřeb.Aktuální informace: teletext ČT1/ČT2, strana 192.Sportovní areál Harrachov a.s. 512 46 Harrachov tel: +420-432-529353 fax: +420-432-529320 e-mail: areal@harrachov.cz www.skiareal.com www.holidayinfo.cz Jedno z nejkrásnějších středisek zimních sportů v České republice. Zaměření tohoto střediska je všestranné a kromě kvalitních sjezdových tratí nabízí Harrachov ideální podmínky i pro lyžaře - běžce a lyžařskou turistiku všech stupňů náročnosti.Běžecké tratě: 1. Běžecké tratě standardní - zelený okruh (7,5 km) 2. Běžecké tratě standardní - červený okruh (7,5 km) 3. Běžecká magistrála (110 km) 4. Běžecké tratě standardní Sportovního klubu policie (12,8 km) Harrachov je známý také skokanskými můstky: K8, K15, K40, K70, K90, K120, K185.Další služby: Návštěvníci mají k dispozici pět lyžařských škol, osm půjčoven sportovních potřeb, veřejné parkoviště, občerstvení, restaurace nebo také kino či muzea.Aktuální informace: teletext ČT1/ČT2, strana 192.