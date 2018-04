Přilby, brýle, páteřáky: návod, jak správně vybrat lyžařské 'brnění'

Otázkou zůstává, co je pro kterého lyžaře opravdu důležité a co postradatelné.

Lyžařské brýle - číslo 1

Ochrannou pomůckou číslo jedna jsou pro mě lyžařské brýle. Bez nich na svah nevyrážím nikdy. Můžete mi tvrdit, jak chcete, že v teplém a slunečném počasí je to zbytečnost. Mám dvoje a střídám je podle aktuálních podmínek. Brýle s rozjasňovacím sklem používám hlavně v první půlce zimy, kdy často sněží a dny se slunečním svitem nejsou tak obvyklé jako v březnu nebo dubnu. Druhé se hodí do jasnějšího počasí.

Zkrátka se vždy ráno rozhodnu, které budou ten den lepší. Na lyžařské brýle nedám dopustit proto, že mi chrání oči před větrem, odletujícím sněhem, větvemi stromů, případně při pádu. Navíc ani při divokých pohybech necestují po obličeji jako brýle sluneční.

Jak si tedy vybrat brýle tak, abyste s nimi byli spokojeni? Mají zrak chránit, nikoliv mu bránit, proto byste z nich měli mít dobrý výhled bez omezení. Hlavně do stran.

Za druhé by měly být pohodlné. Budete je mít na obličeji celý den a znáte to, co se zdá k přežití 5 minut v obchodě, po několika hodinách vás pěkně vytočí.

Lyžařské brýle Swans FZ-COUPE-PDH

Rozhodně byste měli zapřemýšlet nad podmínkami, do kterých brýle chcete. Hlavně do mlhy, a pak je pod azurovou oblohou přece jen vyměníte za sluneční? Potom zvolte rozjasňovací zorníky. Dnes už najdete i dost těch, jež fungují dostatečně dobře za téměř všech podmínek. V extrémních případech ne dokonale, ale vystačíte si s nimi. Každý slušný výrobce má v nabídce dostatečné množství různých zorníků pro různé podmínky.

Nechcete-li přistoupit na kompromis, budete zřejmě potřebovat brýle dvoje, případně troje. Možností jsou výměnná skla. U nich však počítejte se zkrácenou životností. Častá výměna brýlím dobře nedělá.

Další podstatnou vlastností je u brýlí kompatibilita s přilbou. Vybíráte-li brýle, vezměte si s sebou přilbu a zkoušejte, jak sedí. Neměly by se o okraj přilby "zasekávat", ani byste neměli mít na čele mezeru mezi rámečkem brýlí a okrajem přilby. V psím počasí dobře fungující systém přilba-brýle oceníte. Dále vyzkoušejte, jestli posuvný mechanismus nebo přezka na pružence brýlí nekoliduje s poutkem na přilbě. Rozhodně se nenechte ukolébat domněnkou, či dokonce zaručeným tipem, že brýle a přilby stejné značky k sobě sedí. Nemusí to být pravda, proto si toto tvrzení raději ověřte při zkoušce. Dobré jsou určitě silikonové protiskluzové pásky na vnitřní straně pruženky a dvojitá skla, která lépe odolávají zamlžení. Jak vám brýle sluší nebo jak se vám hodí barevně, je věc sice důležitá, leč z pohledu funkce podružná. Proto se při výběru nenechte obloudit dojmem a "fashion faktorem". Ceny použitelných brýlí začínají pod hranicí jednoho tisíce korun a s kvalitou a značkou cena roste až zhruba po 4 000. Záleží na vás, kolik jste ochotní investovat. O několik stokorun vyšší cena nemusí znamenat lépe vyhovující brýle.

Lyžařské brýle Giro ROOT

Dámské lyžařské brýle Briko VENUS

Bez přilby jen, když jdu fotit

Další v mém osobním pořadí důležitosti je přilba. Tu si občas dovolím "zapomenout" v autě, ale výhradně v případě, že mě na svahu čeká jen postávání s fotoaparátem. Pokud vím, že budu aspoň trochu lyžovat, přilbu si beru.

Baví mě zkoušet nové věci, nevadí mi padat a bez přilby se necítím úplně bezpečně. Dalšími výhodami jsou nepromokavost i to, že brýle se v přilbě nemlží tak jako na čepici. Co se týká nutnosti přilbu na lyžích mít, dospělý snad dokáže posoudit, jestli je pro něj přilba přínosem. Kdo by však přilbu nosit rozhodně měl - jsou děti. Sjezdovky často tvrdé jako beton, kolem nich stromy, rychlost jízdy mnohdy vyšší než při jízdě na kole. Stačí si to spočítat.

Při výběru přilby je důležité, aby vám dobře padla. Kombinace hlava-přilba je dost podobná jako noha-bota. Každý máme hlavu jinou a každý výrobce má jiné "kopyto". Proto si vyzkoušejte několik značek nebo alespoň modelů. Při takovém srovnání lépe posoudíte, co vám vyhovuje.

Lyžařská přilba ALPINE PRO MOUNTAIN ELITE

Stejně důležitá je správná velikost. Přilba by se na hlavě neměla pohybovat ani při natřásání. Lepšímu padnutí napomáhají různé systémy stahování obvodu. Sám o sobě však takový systém není samospásný. Důležitější je, aby přilba na hlavě seděla. Ještě víc než v případě brýlí. Z pohledu konstrukce máte na výběr z přileb s měkkýma a tvrdýma ušima. Ty první jsou pohodlnější a v poslední době se zdá, že získávají na větší oblibě.

Z pohledu bezpečnosti musí všechny přilby splňovat dané normy, proto by z pohledu ochrany neměly být měkké uši kompromisem. Mnoho přileb je má dokonce odepínací. Otázku tepelného komfortu řeší odvětrání buď s regulací nebo bez ní. Záleží na vás, jaký jí přisoudíte význam. Já jsem zatím spokojený s přilbou, která regulaci větrání nemá. Spíše mi přijde výhodné při šlapání, kdy se člověk víc potí, než při jízdě. Co ale považuju za příjemnou vychytávku, je vyjímatelné polstrování. Můžete jej občas vyprat, což je docela praktické. Pro toho, kdo lyžuje hodně, je dobrá lehká přilba, nenamáhá tolik krční svaly, což oceníte zejména, když v přilbě strávíte více dní po sobě. O kompatibilitě přilby s brýlemi jsem už psal, takže jen pro připomenutí – jedno s druhým by mělo sedět. Přilby koupíte zhruba od jednoho tisíce korun až po cca pět tisíc korun. Ty levnější ochrání (měly by splňovat příslušné normy), nicméně dražší kousky jsou často designově velmi povedené, lehčí a rozhodně je z čeho vybírat. Chrániče páteře Nakonec jsem si nechal poměrně zbytnou součást ochranné výbavy. Jsou jimi chránič páteře a ochranné kraťasy. Běžný lyžař se bez nich klidně obejde, pokud ale míříte do parku nebo mimo sjezdovky, budou se vám hodit. Stejně tak v případě, že po kopci "lítáte" jako draci nebo se dokonce občas proženete v bránách.

Lyžařská přilba SCOTT SHADOW II. Velmi odolná helma s dobrou ventilací, která má odnímatelné ušní díly a vyjímatelnou příjemnou výstelku z mikrovlákna



Lyžařská přilba Bern Watts Winter s kšiltem, odvětráním a s komfortní tlumicí vrstvou BROCK foam

Stejně jako přilby i chrániče by měly splňovat patřičné normy.

Páteřáky se dají rozdělit na dva základní konstrukční typy. Říkejme jim tvrdé a měkké. Tvrdé jsou tvořeny plastovými segmenty a z vnitřní strany jsou polstrované. Měkké svrchní tvrdou skořepinu postrádají. Nebudeme se zde zabývat otázkou proč, důležité opět je, jak vám chránič pasuje. Zejména správně zvolená délka je základ, krátký chránič vás neochrání dostatečně a dlouhý se bude shrnovat a tlačit do krku. Je to podobné jako s přilbami. To, co vám sedne a neomezuje vás v pohybu, je dobré. To, co tlačí v obchodě, bude na kopci tlačit ještě víc a hlavně déle.

Chránič krční páteře POC Cervical pro lyžaře

Také zde hraje důležitou roli odvětrávání. Jeho účinnost není na takové výši jako v případě přileb, ale právě proto můžete narazit na značné rozdíly mezi jednotlivými modely. Ceny se pohybují od 1 500 do několika tisíc korun. Kraťasy mají za úkol chránit kostrč, kyčle a stehna. zvažte, jestli je potřebujete a opět zkoušejte a zkoušejte! Malá velikost vás bude stahovat, velké budou sjíždět a shrnovat se. U kraťasů asi nejvíc platí, že ovlivní vaši tepelnou rovnováhu, respektive pokud se pod nimi budete potit, bude to na nejméně příjemných místech. Kraťasy pořídíte v obdobných cenových relacích jako páteřák. Pro opravdu náročné uživatele jsou k mání chrániče v podobě vest chránících kromě páteře i ramena, hrudník a lokty nebo v případě kraťasů kolena, případně i holeně. Pokud se necítíte bezpečně, určitě najdete i další ochranné prvky, které lze využít, ale to jsou záležitosti spíš speciální a pro většinu lyžařů bez jakékoliv přidané hodnoty. Nejlepší ochrana - rozum Co je však důležitější než všechny chrániče a přilby, je zdravý rozum, správný úsudek a ohleduplnost, které dokážou mnoha situacím ochranu vyžadujícím předcházet. Lyžujte tedy s rozumem, to je nejlepší ochrana.

Chránič páteře Scott pro ženy

Šortky z lycry a síťoviny (antialergická, prodyšná textilie) s kompozitovými chrániči – kostrče a stehen a měkkými chrániči kyčlí a hýždí z tvrzené pěny