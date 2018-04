Přilba na kolo: zdravý rozum nad zákon!

, aktualizováno 29. května

Chirurgové opět bijí na poplach. Se začátkem cyklistické sezony v nemocnicích přibývá těch, kteří utrpěli na kole vážná zranění. V mnoha případech jim šlo přitom předejít: stačilo mít přilbu. Český zákon sice povinnost jejího nošení ukládá od 1. července jen dětem do 18 let, ale zdravý rozum by měl stát nad všemi zákony.