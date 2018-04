Příjemná porucha autobusu

V letošním roce jsme se zúčastnili zájezdu do Skotska a potkala nás nepříjemná skutečnost, která se nakonec změnila v docela příjemnou záležitost. Svůj zážitek bychom nazvali »Porucha autobusu může být i příjemná«. Zájezd byl po všech stránkách bezvadný - nádherná trasa, skvělí průvodci, výborní řidiči, dobrá nálada.Na zpáteční cestě asi 500 kilometrů od německé hranice se porouchal autobus a řidiči zjistili, že závada je neopravitelná. Museli jsme čekat na náhradní autobus, což pro nás v první chvíli bylo velice nemilé. Bylo však krásné počasí, zastavili jsme ve velmi příhodném místě pro piknik. Průvodci operativně zajistili přes cestovní kancelář zprávu našim blízkým doma, že přijedeme o den déle a i o nás se vzorně starali. Náhradní autobus přivezl každému účastníku občerstvení a po příjezdu do Prahy se nám ředitel cestovní kanceláře omluvil a vrátil každému účastníkovi 500 korun, což nebyla jeho povinnost. Pro nás to bylo velmi příjemné a neočekávané překvapení.