Přijeďte „votevřít“ festivalovou sezonu do Milovic

Druhý červnový víkend se ponese v duchu zahájení festivalové sezony, o které se jako každý rok postará hudební festival Votvírák. Jubilejní 10. ročník multižánrového festivalu nabídne ve dvou dnech to nejlepší z české a slovenské hudební scény.

Z českých interpretů se návštěvníci mohou těšit například na kapely Chinaski, Kryštof, Arakain, Vypsaná fixa, UDG či Rybičky 48. Slovenskou scénu zastoupí skupina No Name, Horkýže Slíže nebo bratislavská hip hopová skupina H16.

Letošní nabitý program potrvá od 10. do 11. června a kromě hudebních scén nabídne návštěvníkům také bohatý doprovodný program. Těšit se tak můžete na Freestyle stage, na které bude probíhat exhibice těch nejlepších českých jezdců na bmx, skate a in-line bruslích.

Vstupenky na Votvírák stojí 320 Kč. Pokud byste se chtěli na festival vydat autem, počítejte se zakoupením parkovací karty za 250 Kč.

Festival si mohou užít i rodiny s dětmi

Kašpárkohraní je největším rodinným festivalem v ČR.

Co si tak udělat příjemné rodinné odpoledne plné aktivit pro děti? Festival Kašpárkohraní nabídne v neděli 12. června bohatý hudební a kulturní program pro rodiny s dětmi. Na hudební scéně Kašpárkohraní nebude chybět vystoupení projektu Kašpárek v rohlíku, Jaroslava Uhlíře, Ivana Mládka s banjo bandem a hudební skupiny NENY Music.

Součástí programu festivalu jsou také divadelní představení, prezentace sportovních oddílů pro děti a kreativní umělecké dílničky. Děti si budou moci vyzkoušet deskové hry, seznámit se sdružením Červený kříž a Spolkem dobrovolných hasičů Suchdol.

Kašpárkohraní se koná v Letenských sadech a vstup je zdarma.

Přehlídka českého i zahraničního Rocku

Od 3. do 5. července se bude v prostorách Festivalparku na letišti v Hradci Králové konat multižánrový festival Rock For People. 22. ročník s sebou přináší řadu novinek, kromě kvalitních vystoupení českých a světových hudebníků se návštěvníci mohou těšit na nový design areálu, díky kterému bude více prostoru pro nehudební aktivity, jako jsou například adrenalinové sporty, moderní technologie, gastronomie, móda či street art.

Mezi hlavní zahraniční interprety, na které se návštěvníci mohou těšit, patří The Offspring, Bullet for My Valentine, CHVRCHES, Skillet a mnoho dalších. Z řad českých a slovenských hudebníků vystoupí například Tři Sestry, Horkýže Slíže, Jelen, Monkey Business a mladý talent Thom Artway.

Cena vstupenek se pohybuje v rozmezí od 1 000 do 3 500 Kč. Rock for People nabízí snížené vstupné pro juniory ve věku od 15 do 17 let a seniory nad 60 let.

Festival s hradní atmosférou

Oblíbený hudební festival Hrady CZ chystá i letos osm zastávek na českých a moravských hradech. Putovní festival čekají v první polovině prázdnin hned 3 zastávky. 15. července festival odstartuje již tradičně na hradě Točník, další víkend se festivalová hudba rozezní na louce pod hradem Kunětická hora a poslední červencový víkend se Hrady CZ zastaví na Švihově.

Návštěvníci festivalu se mohou těšit na bohatý program, během kterého vystoupí například Divokej Bill, Desmond, Kabát, Mandrage, Monkey Bussines, No Name, Skyline, Xindl X a mnoho dalších interpretů.

Cena vstupenkek se pohybuje od 300 Kč do 850 Kč.

Jedinečný zážitek v Dolních Vítkovicích

Festival Colours of Ostrava poskytuje netradiční pohled na areál Dolních Vítkovic.

Průmyslový areál Dolní Vítkovice se v období od 14. do 17. července promění v jedinečné místo konání jednoho z největších letních festivalů v České republice.

Colours of Ostrava během čtyř dní nabídne na více než 10 pódiích přes 150 kapel a DJs včetně největších hvězd světové hudby. Návštěvníci se mohou těšit také na projekci filmů, diskuse, workshopy či divadelní scénu.

Vzhledem k rozmanitosti žánrů si každý návštěvník přijde na své, a to od milovníků rockové hudby, přes electroswing až po hip hop či reggae.

Vstupné na festival se pohybuje od 1 390 Kč do 4 900 Kč. Pro děti a majitele ZTP a ZTP/P karet připravili organizátoři speciální, snížené vstupné.