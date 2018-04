Přijeďte se do ZOO ve Dvoře Králové seznámit s hrabáčem

Že jste se s takovým zvířetem ještě nesetkali? Není divu, v Evropě je můžete vidět jen v osmnácti zoologických zahradách a v Česku donedávna dokonce jen na jediném místě: v pražské zoo. Ale to už neplatí. V sobotu 28. února 2015 se totiž počet míst, kde se s hrabáči setkáte, rozšíří. Expozice pro zcela nový druh v historii zoologické zahrady, pro hrabáče kapské, se ten den otvírá v ZOO Dvůr Králové.

Hrabáč neboli kuťoš či kukukifiku

Hrabáči v mnoha ohledech záhadou a ani se zoologickým označením to neměli jednoduché. Například v cestopisech Emila Holuba býval hrabáč označován jako kuťoš, to kvůli zálibě v kutání a hrabání. Podobně se s ním vypořádala angličtina, kde slovo Aardvark, pocházející z afrikánštiny, znamená podzemní sele - zřejmě kvůli jisté podobnosti s prasaty. V Etiopii se hrabáčům říká takaru, ve východní Africe je znají pod svahilským označením kukukifiku.

Víme, že jde o středně velké savce se zvláštními čenichy, dlouhým jazykem a silnými drápy. Víme, že žijí v Africe, jižně od Sahary v savaně a řídkých lesích, že hodně času prospí a aktivní bývají hlavně v noci. Víme i to, že zatímco ve volné přírodě si podobně jako mravenečníci pochutnají především na mravencích, v zoologických zahradách je chovatelé krmí směsí moučných červů, mletého masa, tvarohu, rýže a dalších přísad.

Právě kvůli podobnosti s mravenečníky je zoologové pokládali za příbuzné, ale výzkum už dávno dokázal, že kromě vzhledu nemají nic společného. Jasné není ani to, proč je odchov mláďat v zoologických zahradách velmi komplikovaný a přežije jich necelá polovina.

Během letních jízd přímo mezi volně se pasoucími stády zeber a antilop je snadné propadnout kouzlu afrického safari.

Nová celebrita se jmenuje Eky

Novou expozici hrabáče kapského najdete v pavilonu Africká savana, jehož hlavními obyvateli jsou sloni afričtí a jejich blízcí příbuzní, damani skalní. Teď tam s nimi bude žít i samička Eky, která se narodila 28. února 2013 v ruském Jekatěringburgu a ve Dvoře Králové si zvyká už několik měsíců. Právě v sobotu 28. února 2015, kdy slečna Eky oslaví druhé narozeniny, se zároveň v zoologické zahradě poprvé představí veřejnosti.

Program pro malé detektivy a velké odborníky

Portál Kudy z nudy ještě připomíná, že po celou dobu jarních prázdnin v Česku, tedy až do 15. března 2015, je v ZOO Dvůr Králové pro všechny milovníky záhad připraven napínavý pátrací kvíz „detektivy v říši zvířat“. U pokladny si stačí vyzvednout pracovní listy a podle mapy vyrazit na dobrodružnou procházku osmi tropickými pavilony. Cílem závodu je galerie Pravěk očima Zdeňka Buriana, kde si ověříte správné odpovědi a získáte drobné dárky.

Ve Dvoře Králové najdete jediný Safari Kemp v Evropě. Antilopy a zebry můžete pozorovat z bungalovu, stanu nebo karavanu.

Až do poloviny března také máte možnost zúčastnit se zdarma prohlídky s odborným průvodcem. Sraz zájemců je každou středu a pátek ve 13:00. u hlavního vchodu, prohlídka se zajímavým výkladem trvá přibližně hodinu. Během zimní sezony je otevřeno od 9:00 do 16:00, vstupenka pro dospělé stojí 120 Kč, děti od 2 do 4 let zaplatí 50 Kč, od 4 do 15 let 80 Kč, rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti od 4 do 15 let stojí 360 Kč.