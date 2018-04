Přijďte zazvonit na kutnohorské zvony a probuďte město do nové sezóny

Jarní akce, která slavnostně "probouzí" Kutnou Horu, se letos koná už podeváté. A město se letos probudí opravdu stylově - za hlaholu historických zvonů z dílen zdejších zvonařských mistrů.

Morbidní historky, hudba i řemesla

Program se každý rok točí kolem jiného ústředního tématu - jednou to byla hudba a tanec, jindy pikantní historky a pověsti o hříšných lidech a jejich ohavných činech. Letos se Probouzení Kutné Hory zaměřilo na jedno z tradičních řemesel - a vy jste tak zváni na putování po stopách kutnohorských zvoníků a zvonařů.



Od minulých ročníků se ten letošní liší také datem konání - loni se totiž Kutná Hora probouzela už začátkem dubna, avšak do mrazu a sněhových závějí. Proto organizátoři termín posunuli již do téměř májového období - do laskavého, teplého a doufejme i slunečného jarního dne.

Zvony stříbrného města

Kutná Hora měla coby stříbrná pokladnice českého království štěstí, že se tu kromě stříbra těžily i kovy nepostradatelné pro výrobu zvonů. Kutnohorští zvonaři proto patřili mezi špičky svého oboru a zvonařské rody Ptáčků a Klábalů se ve středověku proslavily podobně jako slavní pražští zvonaři Tomáš Jaroš či Brikcí z Cimperka. Nejznámější z kutnohorských zvonařských mistrů Ondřej Ptáček prý kromě zvonů vyráběl také zvláštní křtitelnice se zvonovitým tvarem, o které byl zájem i v jiných městech. Z Kutné Hory putovaly například do Vysokého Mýta, Kolína či Náchoda.

Probouzení Kutné Hory. Při putování po stopách kutnohorských zvonařů se podíváte i do věže Jezuitské koleje

Příběhy zdejších mistrů a jejich zvonů se prolínají programem celého dne, ať už půjde o pásmo krátkých filmů v kině Modrý kříž, povídání o výrobě zvonů, koncert Pražské mobilní zvonohry, koncert v zahradách Jezuitské koleje anebo prohlídku některých zajímavých míst v historickém centru Kutné Hory. Místem, kam se jindy dostanete jen stěží, je například věž Jezuitské koleje. Neváhejte, protože v ní na vlastní oči uvidíte zvony z dílny Ondřeje Ptáčka, které dřív vyzváněly z dřevěné zvonice u chrámu sv. Barbory.



Co ještě můžete vidět a zažít v Kutné Hoře

Využijte příležitost a propátrejte i další zákoutí Kutné Hory, města zapsaného mezi památkami UNESCO. Projděte se pitoreskními úzkými uličkami a zkuste vypátrat překrásnou kamennou kašnu, zajděte se podívat do interiérů Jezuitské koleje s expozicemi Galerie Středočeského kraje a zastavte se na široké cestě před jejím průčelím s galerií barokních soch. Před vámi se otevře zřejmě nejhezčí výhled na město s dominantním chrámem sv. Jakuba a nově vysazenými vinicemi.



Probouzení Kutné Hory. Zvonohra byla postavena v letech 2000–2001 ve spolupráci českého zvonařství Manoušek s holandskými a belgickými zvonaři a hodináři Probouzení Kutné Hory. V programu nechybí ani koncert Pražské mobilní zvonohry

Kdo má rád historii, ten by si neměl nechat uniknout prohlídku Českého muzea stříbra včetně středověkého stříbrného dolu a královskou mincovnu ve Vlašském dvoře. Za vidění stojí rovněž jedno z děl architekta Jana Blažeje Santiniho, katedrála Nanebevzetí Panny Marie, a jedna ze známých kutnohorských kuriozit, kostnice v podzemní kapli blízkého hřbitovního kostela Všech Svatých.

A pokud do Kutné Hory přijedete s dětmi, můžete navštívit třeba alchymistickou dílnu anebo se svézt na bobové dráze - během dubnových víkendů tu mají otevřeno každé odpoledne.