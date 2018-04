Přijďte si poslechnout unikátní hudební projekty na festival Alternativa

Tradiční Festival Alternativa ve své více než dvacetileté historii hostil řadu unikátních vystoupení, například koncert saxofonisty Johna Zorna, vystoupení zakladatele skupiny Pere Ubu Davida Thomase či koncert britských Test Dept. V Praze se také v minulých letech v rámci festivalu představila známá slovinská kapela Laibach nebo kultovní skupina Magma v čele s bubeníkem Christianem Vanderem.

V letošním roce se festival uskuteční v břevnovském klubu Kaštan a Malostranské besedě od 8. do 15. listopadu. Doprovodné akce čekají na milovníky hudby zdarma nebo za dobrovolné vstupné v čítárně občanského sdružení Unijazz, v kavárně Soutarrain a také v kulturním domě Kaštan, kde bude až do konce listopadu k vidění výstava fotografií z minulých ročníků festivalu.

V rámci doprovodných akcí představí své fotografie dokumentující instalaci Pharmacia Poetica americká umělkyně Anna Homler. Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 10. listopadu od 19 hodin v čítárně Unijazzu v Jindřišské ulici.

Pokud jste také milovníci tance, zavítejte do čítárny Unijazzu 11. Listopadu. Od 19 hodin zde vystoupí taneční skupina O hodinu dřív s představením Cestou. A pokud chcete být přímo součástí festivalu, vyzkoušejte vokální workshop americké performerky Laurie Amat, který se uskuteční 16. listopadu od 11 hodin také v čítárně Unijazzu.

Klub Kaštan čeká hudební instalace šitá na míru

Unikátní hudební představení osloví jak hudební fajnšmekry alternativní scény, tak nové nadšence, kteří mají rádi nečekané prolínání žánrů či si chtějí rozšířit obzory v oblasti hudby.

Program začíná v sobotu 8. listopadu v kulturním domě Kaštan na pražském Břevnově přehlídkou začínajících projektů s názvem Malá Alternativa. V rámci tohoto programu se divákům představí kapely Hameln, Luděk, Metamuzika, Sklad by Walda či Karabekian. Vstupné na sobotní večer činí 80 korun, ostatní festivalové dny budou v klubu Kaštan za 200 korun.

Permanentka na celý festival Alternativa vás vyjde na 850 korun.

Alternativní hudba se ponese klubem Kaštan také ve středu 12. listopadu, kdy od 20 hodin odehraje koncert česká kapela Široko daleko. Poté si přijdou na své fanoušci slovenského hudebníka Júlia Fujaka a jeho skupiny NE:BO:DAJ a hřebem středečního večera bude britsko-americké duo zásadních postav alternativní scény Garetha L. Davise a Elliota Sharpa.

Alternativní scéna ovládne večer v Kaštanu i ve čtvrtek 13. listopadu. Návštěvníci se mohou od 19 hodin těšit na Pražský improvizační orchestr, který společně s kvartetem Perch Hen Brock & Rain nachystá také živou hudební instalaci šitou klubu Kaštan přímo na míru.

Mezinárodní alternativní scéna v Malostranské besedě

Koncertní sál Malostranské besedy bude hostit další vystoupení festivalu Alternativa ve dnech 14. a 15. listopadu. V historické renesanční budově se představí britská kapela Polar Bear, která byla nedávno nominovaná na prestižní cenu Mercury Prize za album In Each And Every One. Skladby této legendární kapely budou hlavním bodem programu v pátek 14. listopadu.

Jako první tento večer vystoupí od 20 hodin česká skupina Kosmický Žirafáč. Poté se můžete těšit na hlasovou experimentátorku, skladatelku a improvizátorku Laurie Amat či na speciální mezinárodní festivalový projekt Dreamer´s Crossing. Předposlední vystoupení pátečního večera zajistí výjimečná pianistka Satoko Fuji s japonsko-francouzským projektem Kaze.

Mezinárodní alternativní scéna rozhýbe i Malostranskou besedu.

Dvaadvacátý ročník festivalu Alternativa uzavře 15. listopadu koncert v Malostranské besedě, na němž vystoupí tuzemská kapela Stratocluster, česko-norské trio Vojtěcha Procházky Bergljot, rakouské trio Wenzl Dnatek či česká skupina Massola. Poslední večer festivalu se také představí český zvukový designér Martin Janíček. Za vstupné na jeden festivalový večer v Malostranské besedě zaplatíte 350 korun v předprodeji, pokud si lístek budete kupovat až na místě, vyjde vás na 450 korun. Z předprodejních sítí můžete využít Ticketportal, Ticketpro a Ticketstream.

Pokud se chystáte vyrazit na celý festival, určitě se vám vyplatí pořízení permanentky na všech pět večerů, která stojí 850 korun a bude k dostání v čítárně Unijazzu v Jindřišské ulici nebo v prodejně Rekomando v Trojanově ulici.