Přijďte na pivo! Český pivní festival v Praze začíná

Co vás na Českém pivním festivalu čeká? Sedmnáct dní, během nichž se od 7. do 24. května představí přibližně 180 pivovarů a více než 150 druhů českého piv čepovaných do skla. Lákavé jsou také ochutnávky výrobků českých vinařů, kuchařů a pekařů, a každý den doprovodný program, například televizní přenosy hokejových utkání z Mistrovství světa v letním hokeji 2015.

Hlavní stan ovládnou Krušovice

Tak jako loni i letos najdete na Letenské pláni v Praze obří areál s rozlohou bezmála 4 000 metrů čtverečních. Kromě hlavního festivalového stanu bude k dispozici stan pivních rozmanitostí, stan gurmánských rozmanitostí a mezi nimi velká pivní zahrádka, vesměs prostory s velkorysou kapacitou, kam se v jediném okamžiku vejdou 4 000 lidí.

Na Českém pivním festivalu nesmí chybět chuťovky k pivu či opékané maso.

V hlavním stanu se bude točit festivalová 10° a festivalová 12°, piva speciálně uvařená v Královském pivovaru Krušovice výhradně pro festival. Ve stanu pivních rozmanitostí se budou střídat desítky značek, ovšem dopředu nelze říci, které pivo právě bude na pípě. Těšit se můžete například na Postřižinské pivo, Starobrno, pivo Primátor z Náchodského pivovaru, pivo z pivovaru Rychtář v Hlinsku, pivo z protivínského Platanu a další.

Ochutnáte tu také speciality světových kuchyní z několika vyhlášených restaurací, chybět nebude ani vinárna s nabídkou vín z moravského vinařství Spielberg, káva od profesionálních baristů, míchané nápoje, freshe, domácí limonády a čaje, cupcaky a nejrůznější lahůdky a speciality k pivu.

Čím a kolik budete platit?

Na Českém pivním festivalu se pivo čepuje zásadně do skla.

Za jednorázové vstupné zaplatíte 99 Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma. Na akci se za pivo, jídlo a veškeré služby platí Pivní kartou, na níž si můžete libovolně dobíjet kredit.

Pokud se rozhodnete zakoupit VIP vstupenku, připravte si 1 039 Kč. S ní získáte neomezený vstup po celou dobu festivalu, právo vstupu do VIP zóny, VIP obsluhu, donášku sortimentu ze samoobslužné zóny festivalu (tedy z pivního i gurmánského stanu, z baru a kavárny) a přednabitou festivalovou platební kartu na částku 640 Kč.

Další pivní akce

Pražský pivní festival sice je největší, ale ne jediný, a tak se v květnu můžete vypravit na řadu dalších pivních akcí. V sobotu 8. května se v Žateckém pivovaru pořádá Májový Chmelfest, recesní chmelařská veselice s alegorickým průvodem, soutěžemi a zábavným programem, spojená se zahájením jarních prací ve chmelnici. Kromě toho se symbolicky naráží obří sud s Májovým ležákem u chmelničky na žateckém náměstí a žehná se nadcházející úrodě chmele.

Dalešický pivovar, kde se natáčel slavný film Postřižiny, připravil na květen zajímavý závod.

V sobotu 23. května jste zváni na Vysočinu na Pacovské pivní slavnosti anebo na střední Moravu do skanzenu Příkazy, kde se konají Dny horeckého piva s ochutnávkami piv z Pivovárku Melichárek v Horce nad Moravou; čepovat se bude například American Pale Ale 11%, Hanácké Mechoš 11% a Bavorská pšenice 13%.

Pokud máte rádi pivo i sportovní výkony, vydejte se v neděli 24. května na Koloběh Dalešického pivovaru. Jedinečného a v Česku jediného závodu svého druhu okolím Dalešické přehrady se účastní pětičlenné týmy, kdy čtyři závodníci nebo závodnice jedou na kole a pátý běží.

Úkolem každého týmu je dopravit svůj štafetový kolík do 100 km vzdáleného cíle výhradně po svých; kolík se nesmí vézt na kole a závodníci si ho předávají podle vlastní dohodnuté taktiky. Cenou pro vítěze je pivo z Dalešického pivovaru.